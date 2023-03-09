Шкала Апгар основана на оценке состояния младенца в первые минуты жизни – медики

Шкала Апгар показывает, нуждается ли только что родившийся малыш в экстренной медицинской помощи. Оценку делают по пяти позициям, рассказали в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Шкала Апгар – это система оценки состояния новорожденного или клинического статуса в первые минуты жизни. Она была предложена анестезиологом Вирджинией Апгар почти 70 лет назад, но остается актуальной до сих пор», – рассказали в Центре.

По сути шкала Апгар показывает, нуждается ли только что родившийся малыш в экстренной медицинской помощи. Особенность такого исследования в том, что оно не требует специального оборудования – оценку дают на основе визуального наблюдения быстро и точно.

Шкала состоит из пяти позиций: цвет кожи, частота сердечных сокращений, рефлекторная возбудимость, мышечный тонус и дыхание.

Состояние ребенка врачи оценивают дважды – в конце первой и пятой минуты жизни, поэтому полученные баллы пишутся через дробь: 6/7 или 8/9. По словам неонатологов, в пределы нормы попадают 7 баллов и выше. При этом желательно, чтобы вторая оценка была выше первой, ведь после рождения ребенок не сразу адаптируется к новому для себя миру. Важна положительная динамика.

Почему при оценке по шкале Апгар врачи учитывают именно первые 5 минут жизни, а не 7 или 10? Исследования показали, что этот временной промежуток обладает наибольшей информативностью в отношении исхода: если при изначально тяжелом состоянии новорожденного через 5 минут не удалось улучшить показатели, возможно развитие осложнений или даже летальный исход.

По мнению врачей, одной шкалы Апгар недостаточно, чтобы полноценно оценить тяжесть состояния новорожденного. Она хороша для быстрого обследования. А в процессе родов неонатологи ориентируются и на другие показатели – оценка дается в комплексе.

«При необходимости врачи изучают газовый состав крови – оценивают уровень насыщения крови кислородом, дефицит оснований и уровень лактата (признак неврологических нарушения в результате перенесенной асфиксии). При этом анализ выполняется очень быстро – для этого в каждом роддоме есть газоанализаторы», – пояснили в Центре.