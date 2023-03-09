Читайте нас в социальных сетях:
09 Марта, четверг
Облачно со снегопадом
ночью -8°C
днем -1°C
ветер 3.3 м/с
Завтра, 10 Марта
Облачно
-8 ... 1°C
ветер 1.9 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Расселить аварийный дом предписал суд администрации Петропавловска-Камчатского

Расселить аварийный дом предписал суд администрации Петропавловска-Камчатского

16:55
18
Расселить аварийный дом предписал суд администрации Петропавловска-Камчатского

Прокуратура в судебном порядке понудила муниципалитет в разумный срок расселить аварийный дом в Петропавловске-Камчатском. Как выяснилось в ходе проверки, проживание в здании опасно для жизни, сообщает краевая прокуратура.

«Прокуратура провела проверку по обращению гражданина о нарушении жилищных прав жителей дома № 14 по улице Краснофлотская в Петропавловске-Камчатском. Установлено, что дальнейшая эксплуатация здания несет в себе опасность и угрозу жизни и здоровью проживающих в нем людей», – рассказали в прокуратуре.

Заместитель прокурора направил в городской суд административное исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности установить разумный срок отселения жильцов аварийного дома, не превышающий 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Судебный акт в законную силу не вступил. Его фактическое исполнение проконтролирует прокуратура.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Прокуратура обязала администрацию расселить аварийный дом в столице Камчатки
Тело мужчины обнаружено в автомобиле, сгоревшем в Петропавловске-Камчатском
Дорогу на улице Дальней в Петропавловске-Камчатском отремонтируют по нацпроекту
Две купели будут открыты в Петропавловске-Камчатском с 18 на 19 января
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.