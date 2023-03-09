Расселить аварийный дом предписал суд администрации Петропавловска-Камчатского

Прокуратура в судебном порядке понудила муниципалитет в разумный срок расселить аварийный дом в Петропавловске-Камчатском. Как выяснилось в ходе проверки, проживание в здании опасно для жизни, сообщает краевая прокуратура.

«Прокуратура провела проверку по обращению гражданина о нарушении жилищных прав жителей дома № 14 по улице Краснофлотская в Петропавловске-Камчатском. Установлено, что дальнейшая эксплуатация здания несет в себе опасность и угрозу жизни и здоровью проживающих в нем людей», – рассказали в прокуратуре.

Заместитель прокурора направил в городской суд административное исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности установить разумный срок отселения жильцов аварийного дома, не превышающий 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Судебный акт в законную силу не вступил. Его фактическое исполнение проконтролирует прокуратура.