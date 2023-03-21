Житель Вилючинска обманул друзей на деньги и получил срок в колонии

Суд вынес обвинительный приговор 32-летнему жителю Вилючинска по делу о мошенничестве (части 1 и 2 статьи 159 УК РФ), сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Там рассказали, что мужчина, неоднократно судимый за преступления против собственности, просил у приятелей деньги в долг якобы для покупки автозапчастей. Расплачиваться по долгам он не собирался и просто уклонялся от общения с кредиторами.

Так он обманул трех товарищей на сумму 142 тыс. рублей.

«По совокупности преступлений и приговоров суд назначил фигуранту дела наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года исправительной колонии общего режима», - сказали в прокуратуре.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Приговор в законную силу не вступил.