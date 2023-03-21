Всего 14 кг икры с документами вывезли с Камчатки за неделю

Специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора отмечает резкое снижение вывоза с Камчатки в авиабагаже икры промышленного изготовления, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, за прошедшую неделю сотрудники Россельхознадзора, дежурящие в главном аэропорту региона, проконтролировали перевозку авиапассажирами 2 тыс. 532 кг икры непромышленного изготовления и всего 14,4 кг икры, на которую были предоставлены документы, а ее упаковка была промаркирована.

«Как считают специалисты, резкое сокращение оформления икры «с документами» связано с тем, что в реализации осталось незначительное количество икры промышленного изготовления. Обычно активный вывоз икры начинается ещё до завершения путины, с конца августа и начала сентября, а основной объем продукции вывозится с Камчатки в ноябре и декабре», - говорится в сообщении.

Всего с начала эксперимента по регулированию перевозок икры непромышленного изготовления в главном аэропорту Камчатки проверили 107 тыс. 362 кг этого деликатеса кустарного производства и 7 тыс. 343,4 кг икры промышленного изготовления.

Всего в ходе контроля за перевозками лососевой икры непромышленного изготовления (с 1 ноября 2022 года) Россельхознадзор выявил десять случаев нарушений при перевозках икры весом 300 кг. На прошлой неделе таких случаев не было.

С 1 ноября прошлого года в силу вступил запрет на вывоз с Камчатки более 10 кг икры непромышленного изготовления на человека в багаже или ручной клади авиапассажиров. Теперь при входе в главный аэропорт Камчатки багаж проверяют на наличие икры без чеков и сертификатов (то есть, без доказательств ее промышленного изготовления). Если икру кустарного изготовления обнаружат, то ее взвесят. Груз меньше 10 кг можно брать с собой в самолет. Если такой икры окажется больше 10 кг на человека, ее предложат оставить в аэропорту. Закон, запрещающий в качестве эксперимента физическим лицам вывозить самолетом с Камчатки более 10 кг красной икры непромышленного изготовления, в июле прошлого года подписал президент РФ Владимир Путин. Планируется, что такой эксперимент пройдет в регионе по 25 августа 2025 года. Он направлен на борьбу с масштабным вывозом с полуострова браконьерски добытой икры.