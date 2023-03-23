Камчатские школьники проведут каникулы в загородных лагерях

Камчатские школьники с началом весенних каникул отправились отдыхать в оздоровительные лагеря «Альбатрос» и «Волна», сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Завершилась третья, самая длинная учебная четверть. Ребятам нужно хорошо отдохнуть и набраться сил. Весенние каникулы продлятся до 2 апреля. 3 апреля ребята вернутся за парты», – сказано в сообщении.

На десять дней с 23 марта по 2 апреля отдыхать отправились 566 детей. «Волна» примет 320 школьников, «Альбатрос» – 246.

Добавим, по инициативе Президента Poccии Владимира Путина в стране действует федеральная программа туристического кешбэка, в рамках которой родители могут вернуть часть стоимости путевок за отдых в детских оздоровительных лагерях.