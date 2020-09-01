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Жить и работать на Камчатке

Четыре детских сада откроют в этом году

Четыре детских сада откроют в этом году

760 мест для дошкольников появятся в Камчатском крае до конца года. В регионе будут введены в эксплуатацию четыре детских сада, сообщили в министерстве образования региона.

«Детсад на 150 мест – в селе Тиличики Олюторского района, на 200 мест – в поселке Ключи Усть-Камчатского района. Два учреждения откроются в городе Елизово: на 260 мест – на улице Геофизической, на 150 мест – на улице Дальневосточной», – рассказала заместитель министра образования края Евгения Орешко.

Стройплощадки в Елизове посетил заместитель министра просвещения России Андрей Николаев. Самый большой из детских садов, которые должны быть сданы в этом году, – на улице Геофизической – будет называться «Жемчужинка». В учреждении будут бассейн и спортивный зал.

Ввод в эксплуатацию детского сада «Жар-птица» на 26 километре решит проблему с местами в микрорайоне. Сейчас родителям приходится возить детей в другие учреждения, рассказала начальник управления образования администрации Елизовского района Елена Кудрявцева.

Уже в 2021 году в Камчатском крае планируется ввести в эксплуатацию еще два детских сада. На 120 мест – на проспекте Циолковского в Петропавловске-Камчатском, на 260 мест – в микрорайоне Рыбачьем города Вилючинска.

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