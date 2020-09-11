Петропавловск-Камчатский отметит День города праздником и грандиозным фейерверком

Мероприятия пройдут 11 и 12 сентября в центре города.

11 сентября всех желающих ждут на площади им. Ленина для участия в флэшмобе построения букв «Петропавловск-Камчатский». Сразу после этого состоится звездный концерт группы Лейбл RAAVA, Jony, Andro и Elman.

12 сентября культурные мероприятия начнутся в 13 часов с праздника любви «Свадебный бум». Шесть пар будут регистрировать свой брак на Никольской сопке. Организаторы приглашают всех влюбленных, семьи с детьми прийти на сопку Любви, чтобы сфотографироваться на специально обустроенных фотозонах, поучаствовать в играх, конкурсах, получить заслуженные подарки.

В это же время на аллее Дружбы (зеленая аллея вдоль Култучного озера) гостей празднества будут ждать ростовые куклы, шоу мыльных пузырей, музыканты и артисты, они подарят гостям флажки, короны, маленькие подарки, чтобы все почувствовали праздничное настроение.

Всех желающих примет фестиваль национальных культур. Общественные объединения края приготовили для зрителей интересную выставку, можно будет поиграть поиграть в национальные игры, посмотреть на красивые национальные костюмы, попробовать блюда разных кухонь.

На Озерновской косе пройдут мероприятия «Электрофорсаж» – соревнования на гироскутерах и силовой экстрим.

В 15 часов на центральной сцене пройдет костюмированное представление — исторический пролог «Камчатская экспедиция Витуса Беринга». Жителей города будет приветствовать сам Петр I. Специально для этого в Волгограде были пошиты костюмы для всех исторических персонажей. Костюмы той эпохи и были изготовлены по спецзаказу. Мероприятие обещает быть очень зрелищным.

В рамках Дня города для зрителей выступит национальный ансамбль «Мэнго», ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота» Минобороны РФ из Владивостока и Хабаровский ансамбль песни и пляски восточного военного округа Минобороны РФ. На площадке звездного десанта для жителей и гостей города будут петь Юлия Савичева, Балаган Лимитед, группа RASA, свои популярные треки и ремиксы отыграет DJ Smash. Закончится праздник грандиозным фейерверком.

Также отметим, что для молодежи на Озерновской косе подготовлена сценическая площадка, на которой наши камчатские музыкальные звезды будут развлекать юношей и девушек. Там же обустроят отдельную зону, где молодые люди смогут отдохнуть, выпить безалкогольные коктейли и послушать хорошую музыку.

Для зрителей младшего возраста откроется площадка «Город детства». Для детей подготовлены аттракционы. Малышей будут приветствовать ростовые куклы, аниматоры.

Приглашаем жителей Петропавловска-Камчатского и гостей города принять участие в ярких запоминающихся мероприятиях, приуроченных ко дню рождения нашего любимого города!