КОРОНАВИРУС НА КАМЧАТКЕ. + 27 ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ.

По состоянию на 24 сентября общее число случаев коронавируса с начала пандемии на полуострове достигло 4343.

По сообщению Минздрава края, за последние сутки Covid-19 выявлен еще у 27 человек. При этом количество госпитализированных увеличилось на 28 пациента – до 125.

Всего на полуострове за время пандемии выздоровели 3263 человек.

Из 170 коек в стационарах остаются свободными 45.

Минздрав края призывает жителей региона не отказываться от мер профилактики, носить маски и пользоваться санитайзерами.

По состоянию на 24 сентября на Камчатке проведено 130 881 тестов на ковид (за последние сутки – 959).

Масочный режим продлен в регионе до 2 октября.