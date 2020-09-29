Ко Дню учителя поощрят лучших педагогов и оценят качество образования

Самых эффективных учителей края поощрят в преддверии профессионального праздника, заявил губернатор Владимир СОЛОДОВ.

Он выразил готовность встретиться с заслуженными преподавателями, отметив, что эта профессия – одна из главных для современного общества.

Кроме того, Владимир Солодов указал на необходимость проанализировать качество образовательного процесса на Камчатке.

«Нужно серьезно рассмотреть ситуацию в тех школах, в которых у нас из года в год уровень ЕГЭ по ключевым предметам ниже среднероссийского. Рассмотреть, в том числе с принятием решений в отношении руководителей этих школ: либо по их мотивации к более активной работе, либо по смене… И наоборот: те школы, которые показывают высокую поступаемость в ведущие вузы и хорошие результаты по количеству стобалльников и уровень ЕГЭ, должны получать дополнительную мотивацию к дальнейшему развитию», – отметил Владимир Солодов.

Число высокобалльных результатов – от 81 до 100 – за единый государственный экзамен в этом году на Камчатке увеличилось с 393 до 461. Возросло и количество выпускников-стобалльников: если в 2018 и 2019 годах их было 6 и 3 соответственно, то в этом – 9. Так, наивысший результат по русскому языку показали пять выпускников Петропавловска-Камчатского, по истории – два учащихся из города Елизово и поселка Палана, по физике и литературе – два выпускника краевого центра.

Также Владимир Солодов выступил с интересной инициативой: он поручил организовать встречи с камчатскими ребятами – студентами ведущих московских вузов и одиннадцатиклассниками школ края. Губернатор намерен рассказать студентам и выпускникам о перспективах работы на полуострове.

«В мой следующий визит в Москву я хочу встретиться со студентами, которые учатся в ведущих московских вузах, чтобы объяснить, какой мы видим политику развития края, и рассказать о возможностях, которые можем им предоставить при принятии решения о возвращении к нам. С одиннадцатиклассниками, которые получают наиболее высокие образовательные результаты и только сейчас определяются с местом поступления, такую же встречу организовать. Для них необходимо разработать индивидуальные траектории развития, в том числе с обучением за пределами края, но потом с возвращением на территорию полуострова», – сказал Владимир Солодов.

Ранее глава региона уже провел несколько встреч со студентами и активной молодежью Камчатки, подчеркивая в беседах, что намерен создать на полуострове условия для самореализации молодых людей.