Снегоочистку – под контроль горожан

Создать общедоступную систему мониторинга работы снегоочистительной техники поручил Владимир СОЛОДОВ.

Губернатор осмотрел снегоуборочную технику на двух предприятиях-подрядчиках краевой столицы.

В Петропавловске-Камчатском заключены 11 долгосрочных контрактов с подрядными организациями. Девять из них занимаются расчисткой межквартальных проездов, две работают на магистралях. Глава региона осмотрел парки техники ООО «Старкам-авто» и МУП «Спецдорремстрой», которые занимаются расчисткой магистральных проездов.

«В целом подрядные организации готовы к зимнему периоду. Как отчитались руководители, снегоуборочная техника в рабочем состоянии, топливо и противогололедные смеси есть», – сказал Владимир Солодов.

Губернатор обратил внимание ответственных лиц на то, что очень важно взаимодействие горожан с чиновниками в части снегоочистки, и поручил создать систему обратной связи, где жители могли бы оставлять свои комментарии, отслеживать местонахождение техники.

«Самое больное место у нас – это «межкварталка». Нам важна быстрая реакция. Необходимо создать такую систему, чтобы жители могли разместить в системе отзывы об уборке снега. Так мы сможем контролировать работу подрядчиков и своевременно реагировать на некачественно выполненную снегоочистку», – сказал глава региона.

Как отметил глава минтранса края Владимир Каюмов, вся снегоочистительная техника оснащена ГЛОНАСС, но видят работу только представители контролирующих органов. «В режиме реального времени на карте система показывает, как работает техника. Также на карте видим работу школьных автобусов, пассажирского транспорта. Гражданам же доступен просмотр только пассажирского транспорта», – сказал министр.

«Необходимо создание такой системы, чтобы людям было понятно, где находится техника. Горожане уже знают, что прежде всего мы расчищаем социальные объекты, магистральные дороги и подъезды к автобусным паркам, потом межквартальные проезды, а потом уже придомовые. Может быть, мы создадим электронную базу, чтобы видеть, на какой из зон сейчас занята техника», – сказал глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин.

Добавим, на МУП «Спецдорремстрой» трудятся около трехсот сорока человек, единовременно на дорогу может выйти девяносто шесть единиц снегоуборочной и противогололедной техники. У подрядной организации ООО «Старкам-авто» в зависимости от нагрузки работают от тридцати до пятидесяти человек, в наличии двадцать семь специализированных машин.