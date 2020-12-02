Камчатка внесла предложения в проект закона РФ «О молодежной политике»

Ввести понятия «молодой специалист» и «молодой предприниматель», возродить систему УПК в школах, создать в регионах центры спортивной подготовки для молодежи

Эти и другие предложения в проект федерального закона о молодежной политике выработали в краевом парламенте

На Камчатке состоялись региональные парламентские слушания. Предметом обсуждения стал проект федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации».

Участие в слушаниях, которые организовал молодежный парламент Камчатского края, приняли сами молодые парламентарии и их старшие коллеги из Законодательного Собрания, представители исполнительной власти, камчатских вузов, активисты, эксперты.

«В настоящее время в стране нет федерального закона о молодежной политике, – сказала председатель молодежного парламента края Юлия Сафронова, – однако необходимость его разработки и принятия давно назрела. Это должен быть закон, направленный на защиту прав и интересов молодежи, учитывающий современные реалии нашей жизни и устраняющий различия в правах и льготах для молодых людей различных субъектов России. Поэтому хорошо, что проект, разработанный в Госдуме, в регионах обсуждает именно сама молодежь и вносит свои предложения».

Участники слушаний на Камчатке отметили плюсы законопроекта и инициировали ряд поправок. Константин Третьяков, начальник краевого штаба «Юнармии», предложил законодательно закрепить создание во всех регионах центров спортивной и патриотической подготовки допризывной молодежи, а председатель студенческого совета Камчатского политехникума Константин Селивоненко – возродить систему УПК в школах и расширить профориентационную работу с молодежью.

Внести в закон понятие «наставничество» предложила руководитель краевого ресурсного центра добровольчества Анастасия Орлова. «Считаем, что в законе обязательно должны быть закреплены понятия таких групп молодежи, как молодые специалисты, молодые ученые, молодые предприниматели с перечнем льгот и преференций для них», – сказал депутат Заксобрания края Владимир Агеев.

Эти и ряд других предложений, которые были выработаны в ходе слушаний в Камчатском крае, направят в Государственную Думу для рассмотрения и возможного внесения в законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации».

Работа над базовым законом о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет, продолжается в Госдуме.