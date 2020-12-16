Узнай о своих долгах, не выходя из дома

Обратиться в службу судебных приставов УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу можно не выходя из дома

Уважаемые жители Камчатки и Чукотки, напоминаем вам о порядке записи на личный прием к должностным лицам структурных подразделений УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу, в том числе о способах обращения не выходя из дома, в режиме «онлайн».

Так, мы осуществляем предварительную запись на личный прием граждан с использованием электронного сервиса «Запись на прием» на официальном сайте Службы, а также посредством телефонной связи и ящиков обращений, которые установлены на входе в здание аппарата Управления и каждого структурного подразделения. Также, на официальном сайте Управления функционирует сервис «Запись на прием» r41.fssp.gov.ru.

Благодаря данному сервису можно выбрать удобные для себя день и время приема, что значительно сокращает ваше время и исключает необходимость ожидания. Кроме того, это минимизирует контакт с остальными гражданами, и, следовательно, снижает риски заражения коронавирусной инфекцией. Личный прием граждан проходит строго с соблюдением всех мер предосторожности (наличие индивидуальных средств защиты).

Так, например, посредством данного сервиса в текущем году на личный прием записался 481 гражданин и представителей различных организаций (2019-36).

Предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим. Время приема бронируется только при условии заполнения всех полей, обязательных для заполнения, выбора даты и времени приема и нажатия кнопки «Записаться на прием». После всего вам на почту будет направлено уведомление, подтверждающее факт записи. Поэтому мы рекомендуем правильно указывать данные, контактную информацию, а также тщательно проверять введенные сведения.

Кроме того, напоминаем, что узнать о наличии задолженности может каждый желающий через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств». Для поиска интересующей информации и оплаты задолженности не нужно выходить из дома. Достаточно зайти на официальный сайт Управления www.r41.fssp.gov.ru в раздел «Сервисы», выбрать «Банк данных исполнительных производств» и ввести фамилию и имя человека, название предприятия или номер исполнительного производства.

Если Вы обнаружили себя в банке данных исполнительных производств, рекомендуем в кратчайшие сроки погасить долг.

При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться в подразделение судебных приставов по телефону в целях получения информации о поступлении перечисленных вами денежных средств или о принятых и возможных мерах принудительного исполнения.

Если вы не знаете, как оформлять обращение, то советуем заглянуть в раздел «Обращения» на нашем официальном сайте. Там можно найти образцы подачи письменных обращений, а также полезную информацию о государственных услугах, предоставляемых ведомством.

На нашем сайте круглосуточно функционировал сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства». С помощью него можно подать все виды заявлений, ходатайств и жалоб в службу судебных приставов, а также получить копии процессуальных документов и всю информацию по находящимся на исполнении исполнительным производствам, однако с 13 декабря 2020 года он выведен из эксплуатации.

В 2020 году в УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу через «Личный кабинет стороны исполнительного производства» поступило 12 044 обращений. Через Единый портал государственных и муниципальных услуг обратилось 1 276 граждан (2019-571).

На Едином портале государственных и муниципальных услуг реализован новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять в службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме.

Должники смогут вернуть излишне удержанные денежные средства, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, заявить об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа. Взыскатели смогут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщить судебному приставу об имуществе должника, повторно направить исполнительный документ на исполнение судебному приставу, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника.

Цифровой сервис доступен для всех пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг.

Для получения услуги ФССП России на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) необходимо в каталоге услуг войти во вкладку «Органы власти», в которой выбрать «ФССП России», далее перейти к услуге — «Подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству».

Обратиться к должностным лицам Управления можно и по телефонам, сведения о которых размещены на официальном интернет-сайте в разделе «Контакты» r41.fssp.gov.ru. В данном разделе указаны наименования отделов и отделений судебных приставов УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу, почтовые адреса, место расположения структурных подразделений и номера телефонов для получения справочной информации. На постоянной основе осуществляется контроль за доступностью указанных номеров. Обращаем внимание, что, если по каким-то причинам Вы не смогли по ним дозвониться, вы можете позвонить на телефоны Дежурной части: 8 (4152) 26-64-77, 8 (4152) 23-05-22. Ежедневно от граждан и представителей организаций в среднем в аппарат Управления поступает порядка 20 звонков.

Пресс-служба УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому АО