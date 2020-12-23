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Владимир Солодов: социальная инфраструктура Усть-Хайрюзова находится на достойном уровне

Владимир Солодов: социальная инфраструктура Усть-Хайрюзова находится на достойном уровне

В ходе командировки в северную часть региона Владимир Солодов осмотрел ряд социальных объектов в селе Усть-Хайрюзово, — сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Так, образовательный комплекс построили в 2017 году. Современное здание рассчитано на размещение дошколят и школьников. Здесь же располагается интернат для детей оленеводов.

“Школа очень современная для такого отдаленного поселка, она является безусловным центром с точки зрения того комфорта, который здесь создали для качества обучения. К сожалению, учреждение не заполнено на 100%. Надеюсь, что с изменением демографической ситуации и привлечением оленеводов в район школа будет использоваться по максимуму”, — сказал глава региона.

Также Владимир Солодов осмотрел сельскую больницу. 

“Больница в нормальном состоянии. Главная проблема — обеспеченность врачами: сейчас здесь работают 2 специалиста. Эту проблему необходимо прорабатывать не только здесь -  во многих поселках не хватает врачей”, — отметил Владимир Солодов.

Глава региона осмотрел и модульное здание отделения почты. Новое здание откроется уже в начале следующего года.

“Такие здания мы строим по всей Камчатке. Местное отделение почты заработает уже в середине января. Здесь разместятся и почта, и многофункциональный центр”, — сказал губернатор.

Владимир Солодов посетил и местную котельную, которая принадлежит “Корякэнерго”, и отметил устаревшие технологии, с помощью которых работает компания. Так, котельная до сих пор использует ручной труд, правда, этот факт не мешает компании исправно обеспечивать теплом все село.

Усть-Хайрюзово — село в Тигильском районе Камчатского края. Образует сельское поселение «село Усть-Хайрюзово». Население — 755 жителей, часть из них — ительмены. Названо по расположению около устья реки Хайрюзова.

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