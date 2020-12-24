Мобильная сеть 4G запущена в селе Долиновка Мильковского района

Сеть четвертого поколения мобильной связи стандарта LTE в Долиновке запустила российская телекоммуникационная компания «Мегафон».

Теперь жители села, удаленного на 450 км от краевого центра, могут пользоваться цифровыми сервисами на высокой скорости.

«Повышение качества и доступности телекоммуникационных услуг в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Камчатки – одна из приоритетных задач, направленных на улучшение условий жизни и ведения бизнеса на территории нашего региона, – отметил министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев. – Организация мобильной связи четвертого поколения в небольшом селе Мильковского района – это очередной шаг к устранению цифрового неравенства между жителями крупных населенных пунктов и малых отдаленных поселений».

Запуск сети 4G в Долиновке – часть масштабного проекта по развитию сети LTE, направленного на повышение качества и расширение покрытия сети четвертого поколения на территории Камчатского края. Высокая скорость мобильного интернета позволит абонентам Мегафона быстро скачивать и загружать файлы большого объема, смотреть видео высокой четкости в режиме онлайн, пользоваться цифровыми сервисами для удаленной работы и обучения, играть в онлайн-игры и т. д. Предприятия с помощью сети LTE могут решить вопрос организации сетевой инфраструктуры в условиях отсутствия проводного доступа в интернет.

«Развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае – проект непростой из-за больших расстояний, сложностей с логистикой, сурового климата. Тем не менее мы изначально ставили себе задачу обеспечить доступ к современным телекоммуникационным услугам жителям не только крупных городов края, но и небольших населенных пунктов. В течение года мы уже обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом жителей поселков Озерновский, Октябрьский, Сокоч, Николаевка, Паратунка, Термальный, Красный, Светлый. И далее будем последовательно выполнять задачу по запуску 4G в небольших поселениях края», – рассказала директор Камчатского регионального отделения Мегафона Анна Белкина.

Напомним, что в рамках национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» и нацпрограммы «Цифровая экономика» в стране, в том числе и на Камчатке, реализуется задача по обеспечению возможности широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах.