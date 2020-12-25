«Берингия» поможет развить зимний туризм на Камчатке

Круглый стол с представителями бизнес-сообщества по развитию туризма в Камчатском крае прошёл под председательством главы региона Владимира СОЛОДОВА на базе культурно-просветительского центра «Вулканариум». Участники обсудили концепцию развития туризма в крае до 2025 года и возможности туристской отрасли в контексте фестиваля «Берингия — 2021».

«Подводя итоги 2020 года, важно обозначить векторы развития туристической сферы и перейти к конкретным делам, чтобы обсуждать не только концепцию развития, но и проекты, которым сегодня необходима взаимная поддержка. Кстати, у нас уже есть очень хороший опыт в этом: в воскресенье завершилась первая смена “Школы защитников природы”. Очень приятно было видеть, какие интересные проекты разработали ребята, которые можно реализовывать здесь и сейчас. Также есть договорённость, что в 2021 году совместно с Ростуризмом будем разрабатывать мастер-план развития туризма на Камчатке — мы станем одним из пилотных регионов в этой деятельности. Ростуризм со своей стороны готов привлекать ведущих мировых консультантов, которые будут помогать в разработке. С нашей стороны нужно понимание и готовность реализовывать конкретные проекты», — сказал Владимир Солодов, открывая круглый стол.

Министр туризма Камчатского края Наталия Максименко представила дорожную карту развития туризма на полуострове. Предполагается, что к 2025 году будет повышен средний чек и продолжительность пребывания туристов, будут размыты границы сезонности для туризма, создана современная цифровая инфраструктура, усовершенствована безопасная логистика, а также повышено качество базовых туристических услуг и дополнительных сервисов.

«В этом году агентство по туризму и внешним связям Камчатского края было реорганизовано в министерство туризма. Соответственно, у нас добавились новые полномочия, расширились планы по развитию туристической отрасли. В связи с этим сегодня прошёл круглый стол с участием губернатора региона и турсообщества. В концепции развития отрасли мы не уходим далеко от той стратегии, которая была представлена в 2018 году, где акцент делался на природную составляющую, развитие рекреаций. Мы считаем, что Камчатка — это действительно раскрученный мировой бренд, который нужно дополнять новыми смыслами за счёт событийного туризма, создания интересных сообществ. Наша ключевая идея заключается в том, чтобы привести отрасль в желаемое состояние уже через 5 лет. В частности, разработан план конкретных мероприятий, начиная с кадровой составляющей — нам нужна сильная команда управленцев в этом деле — и заканчивая инфраструктурными и инвестиционными объектами, маркетингом и продвижением», — отметила Наталия Максименко.

Во время обсуждения концепции развития камчатского туризма Владимир Солодов сделал особый акцент на необходимости развития инфраструктуры.

«У нас есть понимание, что в августе 2023 года будут запущены полёты в новом аэропортовом комплексе Петропавловска-Камчатского. В следующем году заканчивается асфальтирование дороги до Милькова, соответственно, уже сейчас необходимо спланировать размещение инфраструктурных объектов вместе с муниципалитетами на этом туристическом автомобильном маршруте. В то же время создаётся дальневосточная авиакомпания, будет больше перелётов между столицами Дальнего Востока. Надеюсь, что мы также добьёмся субсидирования внутрирегиональных перелётов для туристов, но пока субсидия остаётся только для местных жителей», — сказал Владимир Солодов.

Он также добавил, что аэропортовая инфраструктура на Камчатке продолжает развиваться: 24 декабря было возобновлено прямое авиасообщение с Оссорой, в следующем году планируются запустить регулярные перевозки самолётами в посёлок Озерновский, также в ближайшие годы взлётно-посадочные полосы реконструируют в Никольском и Тиличиках.

Директор Камчатского туристского информационного центра Наталья Парастюк рассказала о развитии событийного туризма на Камчатке, в частности, в рамках проведения фестиваля и традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия — 2021». Так, ключевыми мероприятиями, которые пройдут с 21 февраля по 6 марта, станут детская гонка «Дюлин», гонка-пролог «Берингия», старт основной гонки в Эссо, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к Северу», бизнес-форум, «Елизовский спринт», региональная выставка «Сказочная Камчатка» и «Снежный путь». Для гостей края разработан уникальный туристический продукт, благодаря которому они смогут как стать участниками этих событий, так и посетить разные локации полуострова.

«Мы в том числе разрабатываем карту гостя. Будем её продвигать, начиная с дальневосточных регионов. По данным картам туристы смогут путешествовать: бронировать со скидками туры, маршруты, гостиницы, рестораны. Здесь будет действовать бонусная система накопления. В рамках этого турпродукта мы разработали пятидневный маршрут. Он достаточно простой, пока без вертолётных экскурсий, но это направление также прорабатывается», — сообщила Наталья Парастюк.

Напомним, туризм – одна из наиболее активно растущих отраслей экономики на Камчатке. В сфере туризма сегодня реализуются несколько десятков инвестиционных проектов на общую сумму более трёх миллиардов рублей, в том числе в рамках преференциальных для инвесторов режимов ТОР «Камчатка» и «Свободный порт Владивосток».

За последние годы число туристов в край существенно возросло. Сегодня Камчатка принимает более 240 тысяч человек в год, в основном это россияне. В 2019 году полуостров посетило около 36 тысяч иностранцев.

Количество занятых в сфере туризма в 2018 году составило 6 тысяч человек, в 2019 году — 6 230 человек.

В соответствии с поставленными губернатором Владимиром Солодовым задачами, планируется, что к 2025 году будут созданы 10 тысяч рабочих мест в сфере туризма. По количеству рабочих мест туризм будет сопоставим с базовой отраслью экономики – рыбохозяйственным комплексом.