Не нужен даже паспорт: на биржу труда - дистанционно

Встать на учёт в службе занятости можно в режиме онлайн. Для этого достаточно зарегистрироваться на портале «Работа в России», сообщили в министерстве труда и развития кадрового потенциала Камчатского края.

В 2020 году правительством РФ было принято постановление о переводе взаимодействия с клиентами службы занятости в дистанционный формат. На сегодня нет необходимости лично обращаться в центр занятости для того, чтобы встать на учёт, написать заявление или зарегистрироваться в качестве безработного. Необходимо зайти на портал «Работа в России», зарегистрировать свой личный кабинет и далее осуществлять всё взаимодействие со службой занятости дистанционно. Никаких документов, как копий, так и оригиналов, предъявлять не нужно. Не требуется даже паспорт. Всю необходимую информацию центры занятости запрашивают самостоятельно в Пенсионном фонде, в органах УВД, ЗАГС и других структурах.

«Сегодня направления на работу выдаются дистанционно, то есть в электронном виде, и на них необходимо реагировать. Если гражданин не будет реагировать на предлагаемые вакансии, будет игнорировать собеседования с работодателем, его не признают безработным и не назначат выплату пособия по безработице. В 2021 году правительством РФ приняты изменения в законодательство, которые дают право не признавать граждан безработными за отказ от 2-х вариантов подходящей работы или от направления на профессиональное обучение. Так как основное направление работы службы— это не выплата пособий, а содействие в трудоустройстве, гражданам необходимо проявлять активность, вовремя проходить перерегистрацию и взаимодействовать с работодателями», – рассказала заместитель министра труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Ольга Леушина.

Если человек в течение месяца в назначенное время не будет выходить на связь с центром занятости: не будет отвечать на звонки, смс или почтовые сообщения, то его автоматически снимут с учёта и прекратят выплату пособия. В законодательство РФ в этом году внесены изменения и в процедуру дистанционной перерегистрации. Теперь центр занятости населения обязан уведомить гражданина любым доступным способом о дате и времени перерегистрации, а гражданин должен в назначенное время обязательно выйти на связь с центром занятости. Всё это также можно сделать с помощью видео или телефонной связи, электронной почты или через смс-сообщение. При отсутствии обратной связи безработный, как и в случае двукратного отказа от предложенной работы, снимается с учета с прекращением выплаты пособия по безработице.

В региональном министерстве труда и развития кадрового потенциала напоминают, что граждане, которые устроились на работу, должны в 3-хдневный срок уведомить центр занятости населения о факте трудоустройства. При получении сведений из Пенсионного фонда сотрудники службы увидят пересечение периода трудовой деятельности с периодом получения пособия по безработице, и тогда незаконно полученное пособие придется вернуть в доход государства.