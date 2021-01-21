Александра КОРОТКОВА: Очный режим обучения в школах – в приоритете

Основная задача министерства образования Камчатки в условиях распространения коронавируса — максимальное сохранение очного режима обучения в школах. Об этом сообщила Александра КОРОТКОВА на плановом заседании межведомственной комиссии.

В связи с пандемией учебный процесс должен быть организован с учетом всех СаНПиН, комплекса мер по работе образовательных организаций Камчатского края во втором полугодии в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«Мы понимаем, что третья четверть — самая продолжительная в учебном году. Поэтому важно сохранить сегодня максимальное количество образовательных организаций, классов, которые обучаются в очном режиме. На заседании были рассмотрены недочёты в работе, которые возникали в первом полугодии, и намечены определённые пути решения проблем. С управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю мы обсудили возможные механизмы снятия ограничений, которые сегодня существуют в учебных заведениях региона», — сказала Александра Короткова.

Минпросвещения России разработаны практические рекомендации для организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ с применением дистанционных технологий в случае увеличения числа заболевших. Они направлены в адрес муниципалитетов и руководителей подведомственных министерству организаций.

«Все обучающиеся вне зависимости, есть у них возможность использования интернета или нет, должны быть вовлечены в образовательный процесс. Весьма важно, чтобы дистанционное обучение осуществлялось образовательной организацией, а не перешло в разряд самообразования», — добавила министр образования края.

Как пояснили в Минобразования края, для профилактики и минимизации роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ рекомендуется не допускать в детское учреждение детей и персонал с признаками гриппоподобного заболевания. Заболевших детей необходимо немедленно изолировать.

Также обязательны следующие мероприятия:

- проведение «утреннего фильтра»: недопущение к занятиям, работе, посещению организованных коллективов лиц с признаками простудной инфекции;

- регулярное проветривание помещений, бактерицидное облучение воздуха в помещениях обеззараживателями типа «Дезар»;

- проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, при этом обратить особое внимание на все поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые контакты с руками (клавиатуры, парты и прочее).

При повышенном уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендуется рассмотреть возможность приостановления учебного процесса в группах, классах или всего учреждения в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей на срок не менее 7 дней.

Министерством образования края проводятся ежедневные и еженедельные мониторинги о временном приостановлении учебного процесса в детских образовательных организациях региона для контроля за текущей ситуацией.