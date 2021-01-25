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Министр рыбного хозяйства Камчатского края примет граждан граждан в Усть-Большерецке

28 января министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский посетит село Усть-Большерецк. В рамках рабочей поездки он проведёт личный приём граждан в здании районной администрации.

Напомним, в полномочия министерства рыбного хозяйства Камчатского края входят вопросы распределения квот добычи водных биологических ресурсов для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, для организации любительского и спортивного рыболовства, а также для осуществления промышленного рыболовства. Министерство организует работу по определению границ рыболовных участков, осуществляет подготовку краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития рыбохозяйственного комплекса региона и проводит конкурсы на право заключения договора пользования рыболовными участками.

Приём граждан пройдёт в 12 часов по адресу: село Усть-Большерецк, улица Октябрьская, дом 14, кабинет 29. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт.

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