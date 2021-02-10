Партизан АРТЁМЕНКО: история ветерана

Знаете ли вы, что потерпевший по делу о клевете ветеран Великой Отечественной войны приписал себе два года, чтобы попасть на фронт?

Мы изучили архивные материалы биографии ветерана и делимся интересными фактами с вами.

Если обратиться к военным документам, которые дошли до наших дней, то становится известно, что Игнат Сергеевич Артёменко родился 28 июня в селе Виляховка Могилёвской области, на территории современной Белоруссии. Вот только, по некоторым данным, есть расхождения в годе рождения будущего ветерана. По современным источникам и в базе ресурса "Память народа" значится 1926 год.

А вот при зачислении в партизанский отряд в документах проставлен 1928 год рождения. Получается, что на войну Игнат Артёменко отправился 15-летним подростком — в подполье, в отличие от фронта, возрасту значения особенно не придавали.

По воспоминаниям родственников ветерана, помогать подполью в захваченной родной деревне Игнат Артёменко начал ещё в 1942-м. Партизаны попросили парня передать в отряд собранное в районе деревни оружие. Он просьбу выполнил, но его выдал немцам односельчанин. Артёменко отправили в тюрьму, но по пути ему удалось сбежать и скрыться в лесу. В захваченную деревню он периодически возвращался и выполнял задания партизан.

После проверки военной контрразведкой его определили в один из взводов созданного зимой 1943 года подразделения. Когда Игнат Артёменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение от захватчиков его родной Могилёвской области уже шло полным ходом. Причём подпольщики действовали в связке с регулярными войсками Красной армии. Поэтому вливались в войска. Как отметил внук ветерана, всех бойцов 1925 года рождения призвали, а тех, кто 1926-го, распустили временно по домам.

Дома Игнат Артёменко переболел тифом. А в 1944-м ему пришла повестка из военкомата. Именно тогда, согласно официальным документам, год рождения у него стал 1926-й, и его, 18-летнего, уже можно было призвать в регулярную армию. Из Белоруссии рядового направили в стрелковый полк в Литву, где он прошёл армейскую подготовку, а затем — в разведку.

В апреле 1945 года Артёменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. В госпитале бойца прооперировали, но доставать осколки не рискнули. Как рассказывал сам ветеран, сейчас до сих пор из-за этого пищат металлоискатели на постах досмотра и охраны. Из госпиталя Артёменко выписали в сентябре 1945-го и направили в санитарно-эпидемиологический отряд. Закончил службу ветеран в 1982-м в звании инженера-полковника.

За свои подвиги Игнат Сергеевич был награждён медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." и орденом Отечественной войны II степени.

Ветеранов Великой Отечественной осталось очень мало, они — живые свидетели Великой Победы. Надо уважать подвиг каждого, пусть о них и не написано в учебниках и мемуарах полководцев.





Материалы использованы с портала «Память народа», life.ru,

Фото: russian.rt.com, из личного архива Артёменко