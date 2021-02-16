Когда виолончель от счастья плачет…

В атмосфере любви прошел День святого Валентина в столице края – много впечатлений, событий, признаний. Кто-то посвятил день лыжам, прогулкам, тихому семейному общению, кто-то ринулся в театр на «Холостяков». А самые преданные поклонники чистого искусства посетили Камчатскую филармонию.

В это время на сцене разворачивалось удивительное действо. «Все начинается с любви» – так назвали свое детище руководители проекта режиссер Михаил Белозеров и главная героиня вечера Яна Пискун. Они претворили мечты земляков о прекрасном, вечном, добром. Одухотворенные лица зрителей – тому подтверждение. Выше всяких похвал сделали работу художник по свету Дмитрий Когут и звукооператор Александр Кухтин. Великолепно прозвучали стихи в исполнении Аркадия Хозяйчева. Исполнили на высоком профессиональном уровне свои партии Семен Голиков, Анна Немкина, Дмитрий Садчиков, Мария Кравченко.

Но в этот вечер царила на сцене только одна королева виолончели Яна Пискун. Божественно прозвучали в ее исполнении как классические и джазовые композиции, так и современные пьесы, музыка к кино. На сцене разными голосами восхитительно пела и плакала от счастья виолончель работы старинного мастера. А фортепиано Алексея Бобельнюка в ансамблевом звучании доводило зрителей до экстаза… Стоит отметить игру и перевоплощение высокого голливудского масштаба актеров театра драмы Михаила Белозерова и Натальи Войтюк. Зал преданно поверил, что они – настоящие влюбленные. Так прошел незабываемый вечер в филармонии. Побольше бы таких концертов, и воспарит в высь душа… Спасибо и благодарность всем причастным к великому празднику любви!





Николай ПАЛУБНЕВ