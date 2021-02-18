Около 10 тысяч камчатцев привиты первым компонентом вакцины против COVID-19

За сутки на 17 февраля 417 жителей полуострова поставили первый компонент вакцины, 618 граждан закончили иммунизацию, поставив второй компонент, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

«За прошедшие сутки более тысячи камчатцев посетили прививочные пункты, развернутые в наших медицинских учреждениях.С момента начала массовой иммунизации на полуострове вакцину первого компонента поставили уже 9675 человек, вакцину второго компонента получили 3632 человека», – рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Кучеренко.

В региональном Минздраве отмечают, что наиболее активными участниками прививочной кампании в регионе на сегодня являются медики, сотрудники образовательных учреждений и пенсионеры.

Вакцина «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») доставлена уже в большинство районов Камчатского края. Как только позволит погода, первую партию вакцины отправят самолётом в Карагинский район. В Пенжинский район «Спутник V» отправят ближайшим рейсом санавиации.На сегодня на полуострове развёрнуты 23 прививочных пункта.

Эпидемиологическая ситуация в Камчатском крае постепенно улучшается, однако, по мнению санитарных врачей, необходимо продолжать соблюдение всех санитарных требований и предписаний, чтобы свести на нет распространение COVID-19. Но основным способом прекратить эпидемиологический процесс в части распространения новой коронавирусной инфекции может только масштабная иммунизация населения как самая надежная мера профилактики.

Напомним, что записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41», по телефону горячей линии – 122, по телефонам больниц и поликлиник, в которых организована прививочные пункты. Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любую из клиник, которые занимаются иммунизацией, записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать первую прививку вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Вторую дозу прививки необходимо ввести через 21 день. Вакцинация бесплатна и проводится на добровольной основе.