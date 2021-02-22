Все готово: гонка-пролог “Берингии” вот-вот стартует

Торжественное открытие гонки запланировано на 13:00

Церемония открытия начнётся с показа видеоролика «Берингия - История продолжается». Затем камчатские артисты покажут постановочную композицию «Моя Берингия - ВПЕРЁД». В этом году к традиционному параду каюров - участников гонки-пролога добавится парад чемпионов «Берингии». В нём примут участие победители гонки за всю историю её проведения.

"На биатлонном комплексе будут работать интерактивные площадки: «Берингия - взгляд изнутри», музей «Берингии» и площадка «Этнодеревня». Основной упор для развлечения гостей церемонии открытия будет сделан на знакомстве с внутренней «кухней» гонки. В «Этнодеревне» пройдут мастер-классы по пошиву национальных украшений, выставка изделий из кости морских животных, соревнования по дисциплинам северного многоборья", - рассказали в оргкомитете.

Для детей будет организована площадка «Киномультипультия», где юных гостей праздника будут встречать персонаж и популярных мультфильмов. Для семейного отдыха будет организована зона «Мама, папа, я - спортивная семья». Семейные команды будут соревноваться в различных конкурсах.

На главной сцене после окончания официальной части церемонии начнётся рок-марафон «Моя стихия - Берингия». В рамках празднования пройдёт конкурс красоты «Мисс Берингия-2021» и кулинарный семейный поединок.

Завершится праздник грандиозным фейерверком.

Добавим, 27-28 февраля праздничные мероприятия, приуроченные к старту «Берингии 2021», состоятся в селе Эссо. Технический старт гонки назначен на 28 февраля. В честь открытия гонки запланирована концертная программа в селе Эссо. Там выступят местные коллективы: «Легенда», «Орьякан», «Ях-Ях», «Нургэнэк». Дополнят концерт аттракционы с мероприятия в Петропавловске-Камчатском. В 2021 году маршрут гонки пройдёт от села Эссо до посёлка Оссора. Протяжённость трассы — 950 километров. Финиш гонки намечен на 13 марта.

Напомним, 21 февраля детская гонка на собачьих упряжках «Дюлин» открыла череду праздничных мероприятий зимнего фестиваля «Берингия». Гостей фестиваля также ждут старт основной гонки в Эссо, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу к Северу», бизнес-форум, «Елизовский спринт», региональная выставка «Сказочная Камчатка» и «Снежный путь».