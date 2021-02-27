«Елизовский спринт» и кубок «Берингийского единства» стартуют на Камчатке

Праздничные мероприятия, приуроченные к старту «Берингии-2021», проходят в субботу в городе Елизово и селе Эссо.

27 февраля в «Долине уюта» стартует юбилейный, десятый «Елизовский спринт». Гостей праздника ждет большая спортивная и культурная программа.Организаторы подготовили детскую игровую площадку, традиционную выставку туристских продуктов и ярмарку народного художественного творчества. Гвоздём программы станет гонка на собачьих упряжках, маршрут которой проходит по улицам города Елизово. На празднике выступит известная российская певица Слава. Завершится праздничное мероприятие шоу-программой в парке «Сказка».

В день проведения праздника для удобства жителей и гостей города организованы дополнительные автобусные маршруты.

В это же время в Эссо стартует гонка на собачьих упряжках за кубок «Берингийского единства», которая станет своеобразной жеребьёвкой для участников гонки «Берингия-2021», стартующей в воскресенье, 28 февраля. Для гостей праздника в Эссо также подготовлена насыщенная культурно-спортивная программа.На зимнем спортивном комплексе «Оленгендэ» выступят камчатские коллективы «Легенда», «Орьякан», «Ях-Ях», «Нургэнэк», а также известная российская группа «Город 312».

Напомним, в этом году «Берингия – 2021» проходит в формате зимнего фестиваля, в рамках которого проходят: «Елизовский спринт», кубок «Берингийского единства» в Эссо, культурно-просветительский проект «Берингия – лицом к лицу с Севером», бизнес-форум, региональная выставка «Сказочная Камчатка» и фестиваль «Снежный путь». 21 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском прошла детская гонка «Дюлин», 25 февраля завершился двухдневный деловой форум «Дальний восток – зима открытий».