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«Берингия-2021»: Вячеслав ДЕМЧЕНКО

«Берингия-2021»: Вячеслав ДЕМЧЕНКО

Как увлечься севером, когда родился на юге, и что нужно сделать, чтобы стать каюром, - чемпион «Берингии» Вячеслав Демченко рассказал перед стартом большой гонки о том, как он увлёкся ездовым спортом и собаководством.

Вячеслав родился на Украине, но в начале девяностых переехал в Москву. Работал адвокатом. Будучи в гостях у клиента, Демченко увидел сибирского хаски и с тех пор мечтал о собаке именно этой породы. С появлением собаки в жизнь Вячеслава пришёл и ездовой спорт.

«Я много знал о «Берингии», но участие в гонке было для меня далекой и несбыточной мечтой. В 2018 году мне предложили участвовать в «Берингии». На тот момент мы готовили своих собак под чуть менее протяжённую гонку в Норвегии. Но когда предложили лететь на «Берингию», я все планы поменял», – рассказал Вячеслав Демченко.

Сейчас у бывшего адвоката, а ныне одного из известнейших российских каюров - свой питомник на окраине Москвы. Все 86 собак, как уверяет Вячеслав, мечтают попасть на «Берингию». Вот уже почти четыре года вся семья Вячеслава, его собаки и его помощники живут подготовкой к камчатской гонке – разговоры только о «Берингии». Особому распорядку дня подчинены и люди, и собаки. Тренировки тоже особенные – берингийские, рассчитанные на марафонские сложные дистанции.

«Все разговоры с друзьями, с семьёй, во время соревнований на других гонках – только о «Берингии». Сейчас вся наша жизнь – это подготовка к камчатской гонке», – говорит каюр.

В этом году волонтёром в гонку пошла правая рука Вячеслава – Анна Ерёмина. В прошлом году Аня стала чемпионкой «Берингии-2020» – прошла трассу на собаках Демченко, пока тот готовил дома новую упряжку для «Берингии -2021».

Когда у Вячеслава спрашивают, как стать чемпионом самой престижной гонки в нашей стране, каюр отвечает: «Надо любить собак, много работать и читать Джека Лондона».

Напомним, сегодня в Эссо стартовала гонка на собачьих упряжках за кубок «Берингийского единства», которая станет своеобразной жеребьёвкой для участников гонки «Берингия-2021. Старт большой гонки «Берингия» в этом году пройдёт завтра, 28 февраля. На дистанцию в 950 километров выйдут 13 каюров. Маршрут гонки пройдёт от села Эссо до Оссоры.

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