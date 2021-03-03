Почта России: 8 марта - выходной
7 марта почтовые отделения закроются на час раньше.
8 марта станет выходным днем для всех почтовых отделений дальневосточных регионов страны.
9 марта почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
Пенсии и пособия доставляются по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей конкретных регионов. Уточнить вопросы, связанные с доставкой пенсий через почтовые отделения, можно в службе клиентской поддержки Почты России по бесплатному телефону: 8-800-1-000-000.
Узнать график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: https://pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10
Комментарии