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Появление нового игрока на камчатском рынке нефтепродуктов позволит снизить их стоимость?

Появление нового игрока на камчатском рынке нефтепродуктов позволит снизить их стоимость?

Растет число инвестиционных проектов, сопровождаемых Корпорацией развития Камчатки. На сегодняшний день их насчитывается 131, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Камчатки.

Суммарный объём капиталовложений по ним приближается к 161 миллиарду рублей. Среди последних деловых инициатив, принятых на сопровождение КРКК, возросло количество проектов, которые разработаны внешними инвесторами, что является дополнительным свидетельством благоприятного делового климата, сформированного в регионе». Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Камчатки Константин Коротов.

В линейку проектов, о которых говорил руководитель КРКК, входит деловая инициатива приморского общества с ограниченной ответственностью «ИМТРЕЙД». Она предусматривает создание в краевом центре производственно-складского комплекса ГСМ. Как отмечают разработчики проекта, новое предприятие позволит концентрировать запасы нефтепродуктов, их экологически безопасное хранение и обеспечит бесперебойное и ритмичное снабжение потребителей широким ассортиментом горюче-смазочных материалов. ООО «ИМТРЕЙД» считает, что создание комплекса улучшит конкурентную среду на рынке нефтепродуктов Камчатского края, уменьшит затраты на хранение и перевалку топлива, а самое главное – снизит для конечного потребителя отпускные цены на ГСМ.

Пришедшая в регион компания имеет немалый опыт реализации подобных проектов. ООО в течение продолжительного срока занимается торговлей нефтепродуктами на дальневосточном рынке. «ИМТРЕЙД» преимущественно специализируется на бункеровке топливом отечественных и зарубежных морских судов, поставке нефтепродуктов государственным предприятиям, расположенным на территории ДФО.

Инвестиции в основной капитал производственно-складского комплекса на Камчатке составят 66 миллионов рублей. Рабочие места на нём получат 30 человек. Завершить третий, заключительный, этап создания предприятия планируется в январе 2023 года.

Сопровождать проект поручено эксперту-аналитику КРКК Елене Яковлевой. Она рассказала, что в настоящее время Корпорация развития Камчатки ведет поиск инвестиционной площадки, пригодной для размещения на ней производственно-складского комплекса. Также КРКК оказывает помощь приморской компании в получении юридического адреса на территории Камчатского края. Еще одним направлением сопровождения проекта станет помощь в формировании пакета документов, необходимого для получения разработчиком деловой инициативы статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития.

корпорация развития
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