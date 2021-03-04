Появление нового игрока на камчатском рынке нефтепродуктов позволит снизить их стоимость?

Растет число инвестиционных проектов, сопровождаемых Корпорацией развития Камчатки. На сегодняшний день их насчитывается 131, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Камчатки.

Суммарный объём капиталовложений по ним приближается к 161 миллиарду рублей. Среди последних деловых инициатив, принятых на сопровождение КРКК, возросло количество проектов, которые разработаны внешними инвесторами, что является дополнительным свидетельством благоприятного делового климата, сформированного в регионе». Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Камчатки Константин Коротов.

В линейку проектов, о которых говорил руководитель КРКК, входит деловая инициатива приморского общества с ограниченной ответственностью «ИМТРЕЙД». Она предусматривает создание в краевом центре производственно-складского комплекса ГСМ. Как отмечают разработчики проекта, новое предприятие позволит концентрировать запасы нефтепродуктов, их экологически безопасное хранение и обеспечит бесперебойное и ритмичное снабжение потребителей широким ассортиментом горюче-смазочных материалов. ООО «ИМТРЕЙД» считает, что создание комплекса улучшит конкурентную среду на рынке нефтепродуктов Камчатского края, уменьшит затраты на хранение и перевалку топлива, а самое главное – снизит для конечного потребителя отпускные цены на ГСМ.

Пришедшая в регион компания имеет немалый опыт реализации подобных проектов. ООО в течение продолжительного срока занимается торговлей нефтепродуктами на дальневосточном рынке. «ИМТРЕЙД» преимущественно специализируется на бункеровке топливом отечественных и зарубежных морских судов, поставке нефтепродуктов государственным предприятиям, расположенным на территории ДФО.

Инвестиции в основной капитал производственно-складского комплекса на Камчатке составят 66 миллионов рублей. Рабочие места на нём получат 30 человек. Завершить третий, заключительный, этап создания предприятия планируется в январе 2023 года.

Сопровождать проект поручено эксперту-аналитику КРКК Елене Яковлевой. Она рассказала, что в настоящее время Корпорация развития Камчатки ведет поиск инвестиционной площадки, пригодной для размещения на ней производственно-складского комплекса. Также КРКК оказывает помощь приморской компании в получении юридического адреса на территории Камчатского края. Еще одним направлением сопровождения проекта станет помощь в формировании пакета документов, необходимого для получения разработчиком деловой инициативы статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития.