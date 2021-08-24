В соболевском аэропорту благоустроят зону ожидания

В ходе встречи Виктории Сивак с жителями Соболева был поднят вопрос о том, что необходимо привести в порядок зону ожидания в местном аэропорту. По итогам рабочей поездки секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» обратилась к Владимиру Солодову с инициативой о разработке проекта по обеспечению аэровокзального комплекса необходимыми для комфортного пребывания граждан условиями.

Особенно актуальным этот вопрос стал после увеличения числа рейсов в Соболево, отметила Виктория Сивак в рамках двусторонней встречи с главой региона.

Напомним, осенью прошлого года после поручения Владимира Солодова стоимость тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении до Соболева сократилась более чем в два раза.

«Если раньше в Соболево летал один рейс в неделю, то сейчас их четыре. Субсидирование тарифов позволило жителям Соболева чаще пользоваться услугами воздушного транспорта. Эти позитивные изменения привели к дополнительным запросам жителей. Сельчане просят обратить внимание на состояние зоны ожидания в аэропорту, которая должна быть обеспечена необходимым уровнем комфорта. Поэтому партия «Единая Россия» выступила с инициативой рассмотреть данное обращение жителей Соболева и включить в соответствующую программу приведение зоны ожидания в аэропорту в нормативное, комфортное для пребывания людей состояние», — сказала Виктория Сивак.

Владимир Солодов отметил, что аэропорт в посёлке Соболево включён в программу модернизации с реконструкцией взлётно-посадочной полосы и строительством нового аэропортового комплекса.

«При этом данные работы будут выполнены за горизонтом 2024 года. С учётом остроты данного вопроса, обращений жителей необходимо решить этот вопрос раньше и ускорить работы по реконструкции именно аэровокзального комплекса. Реализация этого проекта несколько осложняется тем, что здание находится в федеральной собственности. Я поручу краевому министерству транспорта вместе с федеральным руководством северных аэропортов проработать решение, которое позволит зданию соответствовать требованиям жителей в части обеспечения удобств в зоне ожидания. Будет разработан проект, который позволит с минимальным финансированием и в кратчайшие сроки привести аэровокзальный комплекс в нормативное состояние и обеспечить необходимые удобства. А когда подойдёт время капитальной реконструкции, она будет выполнена», — сказал Владимир Солодов.

Добавим, на сегодня билет в одну сторону до аэропорта Соболева стоит три тысячи двести рублей. Ранее эта сумма составляла шесть тысяч пятьсот рублей. Сниженный пассажирский тариф распространяется на все воздушные суда АО «Камчатское авиационное предприятие» и ООО «Витязь-Аэро». Для снижена тарифа по поручению Владимира Солодова правительством Камчатского края были внесены изменения в постановление от 8 февраля 2010 года № 67-П «Об установлении сниженных тарифов на перевозку пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края» в части снижения стоимости пассажирской воздушной перевозки до села Соболево.