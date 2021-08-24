Депутат-единоросс помог наладить пешеходное движение на улице Рябиковской

Люди не могли подняться с улицы Курильской к социальным объектам или остановке общественного транспорта: забор основной школы № 6 стоял вплотную к лестнице, и калитка была все время закрыта.

«Раньше, чтобы подняться и пройти к автобусной остановке, людям приходилось перелазить через лестницу и обходить ограждение по склону. Тропинки натоптаны, видно, что жителям микрорайона приходилось испытывать неудобства на протяжении более чем 10 лет», – отметил Анатолий Кирносенко.

Решение казалось простым – перенести забор школы на пару метров. Однако организовать это удалось только после согласования с управлением образования городской администрации.

«Огромное спасибо Анатолию Владимировичу за помощь. Раньше было очень плохо, особенно зимой, лестница была не расчищена, приходилось обходить по скользкому склону, а потом ещё через целый квартал, чтобы отвести детей в детский сад или на автобусную остановку. Теперь можно идти напрямик, минуя школу», – поблагодарила депутата социальный педагог школы № 6 Петропавловска-Камчатского Татьяна Кулик.

Обсудить итоги работы и дальнейшие планы пришли сотрудники школы и местные жители. Их микрорайон – один из самых проблемных в Петропавловске.

«В других, более благоустроенных округах, речь обычно идёт о каких-то концептуальных, стратегических вещах: школы переполнены, необходимо добавить объекты благоустройства. Здесь проблемы элементарны: отсутствуют дороги, на тех дорогах, что есть - глубокие ямы, течет грязная вода из канализации прямо на дороге, поломаны решётки канализации, нет освещения. Все это мы постепенно решаем», – подчеркнул Анатолий Кирносенко.

С подачи депутата также была приведена в порядок лестница, ведущая к школе, и отремонтировано одно из крылец учебного заведения.