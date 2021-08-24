Камчатские школьники-победители конкурса «Сделаем вместе» отправились в детский центр «Артек»

Камчатские школьники победили в конкурсе «Сделаем вместе» и отправились в международный детский центр «Артек». Весь год ребята проводили открытые тематические уроки и различные акции. В этом году они работали над темой «Здоровый образ жизни – основа национального развития».

«В рамках конкурса школьники не только проводят уроки, они ещё занимаются различной исследовательской работой. Изучают влияние спорта на здоровье, думают над новыми комплексами упражнений, целые методики разрабатывают. Ребята даже сотрудничают с вузами. Иногда некоторые исследовательские работы поражают даже преподавателей университетов», – рассказал руководитель регионального штаба всероссийского движения «Сделаем вместе», депутат Законодательного собрания Камчатского края (фракция «Единая Россия») Владимир Агеев.

Отбор победителей был строгим. В 2021 году по всей России в конкурсе «Сделаем вместе» приняло участие 35 тысяч ребят из 8 тысяч школ. Главный приз, путёвку в лучший детский лагерь страны, получили только 200 человек. На Камчатке в конкурсе приняло участие 97 школ из 120, 8 тысяч школьников со всего края. Только шестеро из них прошли в финал и получили главный приз.

«Мой проект был посвящён теме, распространённой у подростков – проблемы с позвоночником. Я проводила специальные уроки, рассказывала о том, чем сколиоз опасен для жизни не только детей, но и взрослых. Работала я с детьми разных возрастов – от пятиклассников до моих ровесников, учеников девятого класса. Очень интересная была у них реакция – сразу садились ровно и держали спину», – поделилась ученица 10 класса школы № 6 Петропавловска-Камчатского Мария Назарович.

Поездка в «Артек» оплачена из регионального бюджета, деньги на это были заложены ещё в прошлом году – камчатские школьники участвуют в конкурсе «Сделаем вместе» уже пятый год и всегда попадают в лидеры. 10-я смена 2021 года в «Артеке», на которую отправились ребята, продлится до 13 сентября.