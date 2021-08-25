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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. Природоохранный рейд прошел в районе озера Толмачева

Природоохранный рейд прошел в районе озера Толмачева

17:35
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Природоохранный рейд прошел в районе озера Толмачева

«Проверялось соблюдение законодательства в области лесных отношений и в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Особое внимание уделялось соблюдению гражданами правил пожарной безопасности в лесах в условиях продолжающегося пожароопасного сезона. Составлено 2 протокола об административных правонарушениях за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и одно самовольное занятие лесного участка, проведено 23 беседы противопожарной направленности», - рассказали в агентстве лесного хозяйства региона.

Там отметили, что основное выявленное нарушение - несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня. Граждане забывают сделать минерализованную полосу (очищенную до минерального слоя почвы) шириной 0,5 м вокруг места расположения мангалов.

На нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст.8.32 КоАП РФ. Им грозит штраф до 3000 рублей.

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