Благоустройство территории строящегося детского сада на проспекте Циолковского завершается

Строители заасфальтировали прилегающую территорию, провели озеленение и установили лавочки и детские игровые комплексы. Сейчас продолжается укладка прорезиненного покрытия.

Возведение объекта осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», которая включена в реализацию национального проекта «Демография».

«Мы начали строить детский сад на 120 мест на проспекте Циолковского год назад. Сейчас проводятся процедуры его ввода в эксплуатацию. Все работы внутри здания завершены, остается сборка мебели. На прилегающей территории завершается укладка прорезиненного покрытия. Параллельно ресурсоснабжающие организации завершают подключение детского сада к отоплению, водоснабжению, канализации и электричеству. После завершения всех работ объект будет передан в ведение Петропавловск-Камчатского городского округа, и дети смогут пойти в новый детский сад», - сказал Андрей Дегодьев, министр строительства и жилищной политики Камчатского края.

Напомним, детский сад рассчитан на 120 мест. В здании предусмотрены залы для физкультурных занятий, проведения музыкальных занятий и праздников, сенсорная комната, зимний сад, медицинский блок и другие административно-бытовые помещения. Территория сада будет укомплектована детскими игровыми площадками с малыми архитектурными формами.