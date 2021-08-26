Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 23:24, 26 Августа, четверг
ночью 12°C
днем 24°C
ветер 4.2 м/с
Завтра 27 Августа
12 ... 22°C
ветер 3.9 м/с
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар

На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар

20:40
72
На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар

Сотрудники Елизовского лесничества совместно с руководителем агентства лесного хозяйства края, представителями МЧС, КГАУ «Охрана камчатских лесов» и неравнодушными гражданами в прошедшие субботу и воскресенье тушили лесной пожар вблизи Теплого озера, возникший вследствие небрежного обращения с огнем.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчерского пункта КГАУ «Охрана камчатских лесов» с борта пролетающего вертолета, в сообщении были указаны координаты, где было обнаружено возгорание. На месте возгорания начались работы по тушению лесного пожара.

«Благодаря сплоченности людей, задействованных в тушении, слаженной и оперативной работе всех служб удалось удержать огонь. Пожар был ликвидирован сегодня на площади 0,05 га. Участниками тушения было произведено окапывание территории возгорания по периметру и заливание огня водой, - рассказали в агентстве лесного хозяйства. - Согласно официальной статистике 8 из 10 лесных пожаров возникает по вине человека. Сегодня жители Камчатского края недооценивают угрозу неосторожного обращения с огнем. В 2010 году в результате лесного пожара вблизи Теплого озера было уничтожено более 3 тыс. гектар леса. Елизовское лесничество информирует, что на части территории Елизовского района установился высокий класс пожарной опасности, из-за чего лесные пожары мог возникнуть от самого небольшого источника огня и легко перерасти в стихийное бедствие».

Сотрудники лесничества напоминают, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах согласно статье 8.32 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар 0На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар 1На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар 2На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар 3На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар 4На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар 5На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар 6На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар 7На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар 8На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар 9На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар 10На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар 11
леспожар
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
В Елизовском районе спасатели деблокировали пострадавшего из покорёженного автомoбиля
В Петропавловске-Камчатском oгнеборцы ликвидировали вoзгoрание в подъезде пятиэтажного дома
В микрорайоне Солнечном в этом году завершат благоустройство придомовой территории на Пограничной, 26
В районе реки Карымшина действует лесной пожар
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.