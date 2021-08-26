На территории Елизовского лесничества ликвидирован лесной пожар

Сотрудники Елизовского лесничества совместно с руководителем агентства лесного хозяйства края, представителями МЧС, КГАУ «Охрана камчатских лесов» и неравнодушными гражданами в прошедшие субботу и воскресенье тушили лесной пожар вблизи Теплого озера, возникший вследствие небрежного обращения с огнем.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчерского пункта КГАУ «Охрана камчатских лесов» с борта пролетающего вертолета, в сообщении были указаны координаты, где было обнаружено возгорание. На месте возгорания начались работы по тушению лесного пожара.

«Благодаря сплоченности людей, задействованных в тушении, слаженной и оперативной работе всех служб удалось удержать огонь. Пожар был ликвидирован сегодня на площади 0,05 га. Участниками тушения было произведено окапывание территории возгорания по периметру и заливание огня водой, - рассказали в агентстве лесного хозяйства. - Согласно официальной статистике 8 из 10 лесных пожаров возникает по вине человека. Сегодня жители Камчатского края недооценивают угрозу неосторожного обращения с огнем. В 2010 году в результате лесного пожара вблизи Теплого озера было уничтожено более 3 тыс. гектар леса. Елизовское лесничество информирует, что на части территории Елизовского района установился высокий класс пожарной опасности, из-за чего лесные пожары мог возникнуть от самого небольшого источника огня и легко перерасти в стихийное бедствие».

Сотрудники лесничества напоминают, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах согласно статье 8.32 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.