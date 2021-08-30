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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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Камчатские волонтёры «Единой России» поддерживают программы развития детских садов и школ

11:20
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Камчатские волонтёры «Единой России» поддерживают программы развития детских садов и школ

Детский сад «Снежинка», который находится в пригородном посёлке Петропавловска, стал ещё лучше - в этом году там отремонтировали дорожки на территории вокруг здания. В дошкольное учреждение ходят 108 детей из Дальнего, Чапаевки, Халактырки, Заозёрного, с улицы Солнечной.

«Это здание построили в 1974 году, фасад ремонтировали редко. Но в прошлом году его полностью обновили, сделали цветным. Для посёлка это заметное событие. Родители довольны, дети тем более. А в этом году ещё и положили асфальт, дети могут бегать, мы заниматься с ними, как положено в детском саду», – рассказала заместитель заведующей детского сада № 18 Татьяна Лян.

Помимо асфальтовых дорожек возле здания есть газоны, песчаные площадки, игровые беседки и комплексы для воспитанников разного возраста. Сделать территорию удобнее и интереснее помогают и волонтёры. Так, недавно они посадили пять молодых рябин. И намерены поддерживать коллектив детского сада в дальнейшем.

«Мы как общественники, как волонтёры, помогаем активно дошкольным учреждениям. И хотели бы, чтобы и в народную программу «Единой России» вошло как можно больше предложений, направленных на развитие и поддержку детских учреждений, не только дошкольного образования, но и дополнительного и основного образования. Уже многое сделано, сейчас ведётся серьёзная планомерная работа, но нужно, чтобы наши дети развивались в соответствии со всеми современными тенденциями, ведь прогресс идёт, поэтому поддерживать детские учреждения просто необходимо», – отметила директор АНО «Ресурсный центр добровольчества Камчатского края» Анастасия Орлова.

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