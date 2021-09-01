Все лесные пожары в регионе ликвидированы

«Пожары действовали на общей площади 172440,99 гектара, в том числе 59902,16 гектара покрыты лесом, 15 из них в зоне наземного тушения и лесоавиационных работ на общей площади 3023,49 гектаров, 28 - в зоне контроля на площади 169417,5 гектара. Всего к тушению привлекались 354 человека и 91 единица техники. На 31 августа в Камчатском крае лесных пожаров не действует. Лесной пожар в Быстринском лесничестве площадью 8,9 гектаров успешно ликвидирован 30 августа. К тушению привлекались 12 человек, вахтовка и вертолет МИ-8», - рассказал заместитель руководителя агентства лесного хозяйства региона Андрей Лебедько.

Напомним, режим ограничения пребывания граждан в лесах действует в Мильковском, Ключевском, Долиновском, Козыревском, Крапивненском и Быстринском участковых лесничествах.

Отметим, на территории края ведется ежедневное патрулирование пожароопасных районов. Пешее и авиапатрулирование проходят на тех территориях, где класс пожарной опасности достигает 3. Как правило, за день патрульная группа проходит 2 маршрута со средней протяжённостью 260 километров. Раннее обнаружение лесного пожара помогает быстро локализовать очаг возгорания и не дать пожару распространиться на другие территории.