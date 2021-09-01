По инициативе Ирины ЯРОВОЙ качество детской продукции станет существенным условием договора при закупках питания в детские учреждения

Минпросвещения РФ поддержало предложение заместителя Председателя ГД Ирины Яровой разработать единый типовой контракт с указанием обязательных требований к закупкам продуктов питания для обеспечения приоритета качества и безопасности горячего питания над ценой.

Об этом шла речь в ходе заседания профильной комиссии Совета Законодателей, которое провела парламентарий.

«Вы знаете, что сегодня в договорах на закупку продуктов по-прежнему приоритетом является цена. Вместе с тем, уже сегодня в соответствии законом есть возможность указывать особые условия договора и выводить требование качества в число обязательных. Чтобы обеспечить приоритет качества питания, а не цены, предлагаю в федеральном законодательстве прописать полномочие Минпросвещения России разрабатывать типовой контракт с указанием требований к качеству и безопасности горячего питания в школах. Наделив министерство таким полномочием, у Минпросвещения будет прямая обязанность разрабатывать такой унифицированный единообразный для всех субъектов контракт, где требования по качеству будут выведены в число обязательных. Соответствующую поправку готовлю в закон», - сказала Ирина Яровая.

Вице-спикер ГД также уточнила, что проведённый комиссией Совета Законодателей мониторинг готовности обеспечения школьников младших классов бесплатным горячим питанием показал, что все субъекты России в полном объёме готовы к реализации этой задачи.

«Мы провели мониторинг реализации положений Федерального закона об организации бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. Запрошены и обобщены данные из всех регионов страны. Все субъекты РФ сообщили о полной готовности обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся в полном объеме. Хотя как Вы помните, у субъектов есть срок до 2023 года для осуществления мероприятий по поэтапному обеспечению», - сказала Ирина Яровая.

«В регионах выстроена многоуровневая система контроля, в которой задействованы школы, контрольно-надзорные органы, органы управления образования всех уровней, родительская общественность. Большинство субъектов Российской Федерации информируют, что в период подготовки школ к началу нового учебного года проведены необходимые мероприятия по обновлению пищеблоков школьных столовых и технический контроль оборудования», - уточнила вице-спикер ГД.