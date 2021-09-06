​Парту героя торжественно открыли в школе № 4 Петропавловска

Она посвящена памяти нашего земляка, участника Великой Отечественной войны Петра НОСЫРЕВА.

3 сентября в школе № 4 имени А.М. Горького Петропавловска-Камчатского состоялась торжественная линейка, посвящённая открытию Парты героя.

С предложением установить в школе Парту героя выступил Анатолий Кирносенко, депутат Заксобрания края.

Парта героя – это одно из направлений партийного проекта «Единой России» «Новая школа», в рамках которого в школах страны устанавливают парты с информацией о людях, совершивших доблестный поступок, проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию.

В школе № 4 Петропавловска-Камчатского решили увековечить имя выпускника школы, участника Великой Отечественной войны Петра Александровича Носырева.

«Наш земляк Петр Носырев закончил эту школу в предвоенные годы, после чего выбрал для себя путь защитника Отечества. Его жизнь была короткой, но героической. Первое боевое крещение получил в боях с фашистами под Киевом, затем участвовал в 250-дневной обороне Севастополя, где погиб смертью храбрых. Ему едва исполнился 21 год. Теперь Парта героя в школе каждый день будет напоминать вам о том, на кого равняться, с кого брать пример», – сказал Анатолий Кирносенко, обращаясь к ученикам и пожелал им достойно нести эту вахту памяти.

В ходе торжественного мероприятия, в котором помимо школьников и педагогов участвовали представители одной из воинских частей, показали фильм о жизни Петра Носырева, который сделали сами ребята.

Право первыми сидеть за Партой героя получили лучшие ученики школы - одиннадцатиклассники Елена Талавла и Евсевий Шадрин, которые отлично проявили себя в учебе и общественной работе.

Петр Александрович Носырев родился в 1920 году в Петропавловске-Камчатском. После окончания десяти классов поступил в Киевское артиллерийское училище, выпустился в 1941 году и был направлен в Житомир. Вскоре началась война. В боях под Киевом получил ранение, а после выздоровления участвовал в обороне Севастополя. Во время боев был трижды ранен. В июле 1942 года родителям пришло извещение, что старший лейтенант Носырев Петр Александрович пропал без вести.

За доблесть и мужество, проявленные в боях, посмертно награжден орденом Красного Знамени, медалью «За оборону Севастополя». Его имя золотыми буквами выгравировано на школьном мемориале, посвященном учителям и ученикам школы № 4, воинам Великой Отечественной войны. ФОТОРЕПОРТАЖ https://zaksobr.kamchatka.ru/events/news/5616