Елена МАЛЫШЕВА встретится с медиками Камчатки в режиме видео-конференц-связи

С такой просьбой к телеведущей обратился губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Глава региона встретился с Еленой Малышевой для обсуждения ряда вопросов. Губернатор края поблагодарил телеведущую известной передачи за работу, которая она проводит по популяризации внимания к собственному здоровью, и отметил, что для Камчатки это играет особую роль.

«Уже год все мы пребываем в непростых условиях, связанных с противодействием пандемии коронавируса. Особенно сложно приходится врачам, среднему медперсоналу, которые находятся второй год в тяжёлом эмоциональном состоянии и работают на пределе сил. В этой связи хочу попросить вас продолжить работу с нашими врачами. Я буду инициировать проведение видео-конференц-связи с тем, чтобы самые лучшие подходы в вопросах борьбы с пандемией, вакцинации донести до наших врачей и затем применять их на Камчатке. Кроме того, медикам всей страны и Камчатки в том числе очень важна поддержка, поскольку наша страна и весь мир сейчас находятся в одинаковой ситуации борьбы с инфекцией. Уверен, что только совместными усилиями, благодаря взаимовыручке и применению передового опыта мы сможем справиться с этой проблемой», — сказал Владимир Солодов.

Елена Малышева в свою очередь отметила важность работы камчатских врачей, непростые условия их работы и сообщила, что готова оказывать помощь и поддержку медикам полуострова.

«Камчатка — это непростой край для жизни. Мы здесь встретили таких прекрасных людей, которые самоотверженно борются с пандемией, не жалея порой личного времени и сил. Это, конечно, достойно уважения», — сказала Елена Малышева.

Добавим, познавательная телевизионная передача «Жить здо́рово», ведущей и руководителем которой является Елена Малышева, выходит уже более 10 лет. В программе поднимаются самые разные вопросы, касающиеся здоровья. Актуальными темами передачи являются противодействие коронавирусной инфекции и важность вакцинации.