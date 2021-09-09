​Почти центнер нелегальной икры пытались вывезти из района промысла на Камчатке

На трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково задержан автомобиль, в котором из района промысла гражданин пытался вывезти без малого 100 кг красной икры без документов. Об этом сообщили в Ассоциации «Река Большая».

Совместная инспекторская группа Росрыболовства, ГИБДД и Ассоциации «Река Большая» на 87 км автотрассы Петропавловск-Камчатский – Мильково остановила для проверки автомобиль Honda Ridgeline, двигавшийся в сторону краевого центра. В машине обнаружены пять мешков с лососевой икрой-сырцом. Общий вес продукции составил 99,2 кг. Документов на право добычи и транспортировки водитель предоставить не смог.

Транспортное средство и нарушитель отконвоированы в елизовский отдел полиции для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Икра передана на ответственное хранение. Ущерб от незаконного промысла превысил 2,7 млн рублей.

Для заготовки центнера икры, браконьеры пустили под нож 1,7 тонны рыбы. Это порядка 650 самцов и самок, которые уже не попадут на нерестилища, а будут гнить в кустах на берегу или в реке.

Напомним, с 2019 года в соответствии с постановлением правительства РФ, действуют повышенные таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Теперь за один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычи и кижуча – 10635 рублей, кеты – 2009 рублей, горбуши – 961 рубль. Такса для расчета ущерба за 1 кг красной икры составляет 27455 рублей.

Ассоциация «Река Большая» была создана в 2016 году. Рыбопромышленники, работающие на западе Камчатки, объединили усилия, чтобы вести борьбу с нелегальным промыслом в бассейнах рек Большая и Опала, находившихся под самым сильным на полуострове браконьерским прессингом. Ежегодно здесь выставляются посты, совместно с уполномоченными силовыми органами работают мобильные группы общественных инспекторов. За пять лет удалось добиться существенного увеличения пропуска лососей на нерест и стабилизации ситуации на реках.

Сегодня в Ассоциацию входят ООО «Рыболовецкая артель «Народы Севера», АО «Рыбоконсервный завод «Командор», ООО «Октябрьский рыбокомбинат», ООО «Лойд-фиш», ООО «Большерецк», ООО «РПФ», «КамНОРиС», ООО РПК «Скоп», ООО «Зюйд», ООО «ОРК-2», ООО «Бриг» и родовая община «Яруч».