​На Камчатке запущено мобильное приложение «КАМбалл»

Пользуясь приложением, жители Камчатского края будут получать баллы, которые можно потратить на скидки и услуги от партнеров проекта.

Презентация проекта «Цифровая платформа социальных сервисов Камчатского края» («КАМбалл») прошла на оперативном совещании с правительством региона.

Цифровая платформа социальных сервисов – «КАМбалл» – представляет собой государственную программу лояльности по аналогии с бонусными программами в коммерческом секторе. Сначала житель получает баллы за активность, а потом накопленные баллы тратит на скидки и услуги от партнеров: проход на гору, скидку в спортивном магазине или на образовательных курсах и много другое.

«С 10 сентября мы запустили приложение «КАМбалл» – камчатскую систему социальных баллов. Оно уже доступно для скачивания в App Store и Google Play Market. Скачав приложение и зарегистрировавшись в нем, жители Камчатского края получат приветственные баллы. Также есть возможность заработать их дополнительно, заполнив анкету. Можно заработать баллы и за счёт спортивных активностей. Также мы привязали данное приложение к проекту «Решаем вместе» – здесь вы можете заработать двести дополнительных баллов, придя на избирательный участок и проголосовав за проект. Этот функционал уже апробирован, и он работает», – рассказал министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.

В мобильном приложении будут персональный личный кабинет и профиль участника проекта, информация о проводимых в Камчатском крае мероприятиях и акциях, возможность записаться на них, отметить посещение. Также жители полуострова будут иметь возможность получать и накапливать социальные баллы за участие в акциях и программах, которые впоследствии можно будет использовать при обмене на товары, работы, услуги.

В рамках пилотного запуска проекта жители полуострова смогут приобрести билет для участия в розыгрыше ценных призов и подарочных сертификатов стоимостью в 200 баллов.

Впоследствии возможности мобильного приложения будут расширены пластиковыми картами, держатели которых – ветераны труда, пенсионеры, а также социально незащищенные слои населения - смогут получить скидку в магазине, льготный проезд в автобусе или иные социальные льготы. Глава региона Владимир Солодов рекомендовал министрам активнее принимать участие в дальнейшей разработке этого уникального для полуострова проекта.

Более подробную информацию о цифровой платформе социальных сервисов Камчатского края «КАМбалл» можно получить на сайте проекта kamball.ru