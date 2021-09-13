Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 23:24, 13 Сентября, понедельник
ночью 5°C
днем 13°C
ветер 4.7 м/с
Завтра 14 Сентября
7 ... 11°C
ветер 2.8 м/с
  2. Новости
  3. Экономика и бизнес
  4. ​На Камчатке запущено мобильное приложение «КАМбалл»

​На Камчатке запущено мобильное приложение «КАМбалл»

22:00
67
​На Камчатке запущено мобильное приложение «КАМбалл»

Пользуясь приложением, жители Камчатского края будут получать баллы, которые можно потратить на скидки и услуги от партнеров проекта.

Презентация проекта «Цифровая платформа социальных сервисов Камчатского края» («КАМбалл») прошла на оперативном совещании с правительством региона.

Цифровая платформа социальных сервисов – «КАМбалл» – представляет собой государственную программу лояльности по аналогии с бонусными программами в коммерческом секторе. Сначала житель получает баллы за активность, а потом накопленные баллы тратит на скидки и услуги от партнеров: проход на гору, скидку в спортивном магазине или на образовательных курсах и много другое.

«С 10 сентября мы запустили приложение «КАМбалл» – камчатскую систему социальных баллов. Оно уже доступно для скачивания в App Store и Google Play Market. Скачав приложение и зарегистрировавшись в нем, жители Камчатского края получат приветственные баллы. Также есть возможность заработать их дополнительно, заполнив анкету. Можно заработать баллы и за счёт спортивных активностей. Также мы привязали данное приложение к проекту «Решаем вместе» – здесь вы можете заработать двести дополнительных баллов, придя на избирательный участок и проголосовав за проект. Этот функционал уже апробирован, и он работает», – рассказал министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.

В мобильном приложении будут персональный личный кабинет и профиль участника проекта, информация о проводимых в Камчатском крае мероприятиях и акциях, возможность записаться на них, отметить посещение. Также жители полуострова будут иметь возможность получать и накапливать социальные баллы за участие в акциях и программах, которые впоследствии можно будет использовать при обмене на товары, работы, услуги.
В рамках пилотного запуска проекта жители полуострова смогут приобрести билет для участия в розыгрыше ценных призов и подарочных сертификатов стоимостью в 200 баллов.
Впоследствии возможности мобильного приложения будут расширены пластиковыми картами, держатели которых – ветераны труда, пенсионеры, а также социально незащищенные слои населения - смогут получить скидку в магазине, льготный проезд в автобусе или иные социальные льготы. Глава региона Владимир Солодов рекомендовал министрам активнее принимать участие в дальнейшей разработке этого уникального для полуострова проекта.
Более подробную информацию о цифровой платформе социальных сервисов Камчатского края «КАМбалл» можно получить на сайте проекта kamball.ru

камбаллниколай киселеввладимир солодов
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
Более 10 протоколов за различные нарушения оформили в ходе природоохранных рейдов в природном парке «Вулканы Камчатки»
Сдать два комплекта авторезины за сезон сможет каждый житель Камчатки
Работа по подъему судов из акватории Авачинской бухты продолжается на Камчатке
Уже больше 1300 человек осмотрели медики ФМБА, которые работают на Камчатке по инициативе Ирины ЯРОВОЙ
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.