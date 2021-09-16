​“Моя любимая Камчатка” – этим брендом жители края смогут отмечать лучшую камчатскую продукцию

А специальное “камчатское” меню может появиться на рейсах “Аэрофлота”. Первый народный конкурс туристических проектов “Моя любимая Камчатка - приглашение к путешествию”, организованный Ириной Яровой, даст жизнь целому ряду новых имиджевых для края инициатив. Их предложили не только жители полуострова, но и сама автор проекта, вице-спикер Государственной Думы.

На пресс-конференции, посвященной итогам конкурса, Ирина Яровая предложила коллегам из «Аэрофлота» проработать возможность ввести специальное «камчатское» питание с использованием традиционных продуктов Камчатки на рейсах авиакомпании из Петропавловска в Москву. Представитель авиаперевозчика Михаил Демин идею поддержал.

Также представитель “Аэрофлота” согласился с предложением Яровой о том, чтобы разработанная и представленная финалисткой конкурса Софьей Кочкаревой игра “Великолепная Камчатка” стала доступна всем маленьким пассажирам на рейсах авиакомпании.

Для развития родного края и популяризации продукции местного производства Ирина Яровая договорилась с губернатором Владимром Солодовым, что лучшие местные продукты по решению жителей Камчатки будут отмечены брендом конкурса.

“Мы договорились с губернатором Владимиром Викторовичем о том, что мы с нашими предпринимателями проведём такую работу. Бренд “Моя любимая Камчатка” - это будет именно народная номинация, знак отличия, поощрения и признания жителями края, которая будет присваиваться по предложению камчатцев самой любимой продукции. И именно её мы будем затем предлагать гостям полуострова”, - сказала Ирина Яровая.

Также вице-спикер Госдумы заявила, что конкурс станет платформой для продвижения проекта создания в регионе крупного реабилитационного центра.

“Хочу сказать, что это действительно только начало. Планирую, что конкурс “Моя любимая Камчатка - приглашение к путешествию” станет платформой к заявке на федеральном уровне по созданию на Камчатке большого реабилитационного центра. Наши уникальные бальнеологические природные ресурсы позволят нам претендовать на то, чтобы стать основной территорией, которая будет выбрана на федеральном уровне для создания такого большого современного реабилитационного центра для укрепления здоровья”, - сказала Ирина Яровая.

Ранее вице-спикер ГД решила вопрос с Правительством РФ о выделении средств на завершение строительства театра кукол в Петропавловске-Камчатском. Ирина Яровая поделилась новостью с руководителем Московского театра им. О. Табакова Владимиром Машковым, предложив ему сотрудничество с Камчаткой по линии театрального искусства.

“На Камчатке вообще сильны театральные традиции. Одна из уникальных особенностей нашего края - огромное творческое начало, особое вдохновение. Приглашаю вас вместе подумать, как реализовать этот потенциал - и до того, как мы введём объект, и после того, как он начнет дарить счастье и радость детям, родителям, бабушкам и дедушкам. Если мы сможем еще и в этой части поработать, это будет чудесно”, - сказала Ирина Яровая.

Владимир Машков с удовольствием откликнулся. Он рассказал, что совместно с Новокузнецким театром кукол организует традиционный фестиваль “Кукла в детских руках”, и предложил работать в этом направлении.

Напомним, 14 сентября в пресс-центре МИА “Россия Сегодня” состоялось подведение итогов первого народного конкурса туристических проектов “Моя любимая Камчатка - приглашение к путешествию”. Автор конкурса и председатель жюри вице-спикер ГД РФ Ирина Яровая. Он пригласила в жюри известных и уважаемых людей - губернатора Камчатского края Владимира Солодова, народного артиста России Юрия Антонова, заслуженного тренера России по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову, художественного руководителя московского театра им. Олега Табакова Владимира Машкова, генерального директора ПАО «Аэрофлот» Михаила Полубояринова, Председателя Комитета по туризму города Москвы Екатерину Проничеву и заместителя Генерального директора ВГТРК Рифата Сабитова.

За 2 месяца камчатцы отправили на конкурс в номинации лучшая туристическая локация - 156 предложений, в номинации туристический проект - 52 заявки.

Самыми яркими жюри назвали проекты благоустройства туристического маршрута к Голубым озерам; создания посвящённой женам рыбаков и военных моряков скульптурной композиции “Я жду тебя, любимый” на берегу Авачинской бухты; туристический этнографический маршрут по Палане, составленный ученицей 10-го класса Олесей Дишкован; краеведческую настольную игру для детей и взрослых “Великолепная Камчатка”, созданную ученицей 2-го класса Софией Кочкаревой; создание велосипедной дорожки от поселка Заозерный до Халактырского пляжа, благоустройство эко-троп на популярных маршрутах в Петропавловке и окрестностях и другое.

Финалисты конкурса смогут претендовать на поддержку властей региона. Кроме того, лучшие предложенные локации будут опубликованы в бортовом журнале “Аэрофлот” и на платформе RUSSPASS.

Ирина Яровая пригласила всех членов жюри в следующем году приехать на Камчатку и посмотреть, как реализованы проекты победителей.