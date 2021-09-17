​Дни здоровья проводят в камчатских школах, где работают избирательные участки

Школы Камчатского края, в которых работают избирательные участки, в пятницу и субботу проводят дни здоровья, сообщили в избиркоме края.

«С нашим министерством образования мы задолго до этого дня заключили соглашение, в котором говорилось о том, что мы будем разводить избирательный и образовательный процесс, поэтому наши ребятки в пятницу и субботу будут проводить День здоровья: у кого-то будут экскурсии, у кого-то - дистанционные занятия», - сказала председатель Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.



Голосование в России проходит 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, законодательного собрания региона, также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.