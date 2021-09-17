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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. ​Явка на выборах на Камчатке к 15 часам составила более 12 %

​Явка на выборах на Камчатке к 15 часам составила более 12 %

17:55
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​Явка на выборах на Камчатке к 15 часам составила более 12 %

Избирательная комиссия Камчатского края подвела промежуточные итоги явки на выборах. К 15 часам местного времени она составила 12,64 % от всего списочного состава избирателей края, проголосовали 29 480 человек.

Наиболее активно люди голосовали в Пенжинском районе – там к 15 часам первого дня голосования на участки пришли более половины избирателей. Меньше всего по традиции процентная доля в Петропавловске – 7,8 %. Это 10166 избирателей из 130322 человек, достигших избирательного возраста.
Голосование в России проходит 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, законодательного собрания региона, также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

выборы-2021
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