​Явка на выборах на Камчатке к 15 часам составила более 12 %

Избирательная комиссия Камчатского края подвела промежуточные итоги явки на выборах. К 15 часам местного времени она составила 12,64 % от всего списочного состава избирателей края, проголосовали 29 480 человек.

Наиболее активно люди голосовали в Пенжинском районе – там к 15 часам первого дня голосования на участки пришли более половины избирателей. Меньше всего по традиции процентная доля в Петропавловске – 7,8 %. Это 10166 избирателей из 130322 человек, достигших избирательного возраста.

Голосование в России проходит 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, законодательного собрания региона, также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.