​Суета вокруг сейфа: общественники нашли нарушения там, где их не было

17 сентября в 21:30 общественный деятель Андрей Саркисян разместил в соцсетях видео, на котором показал сейф на избирательном участке № 43 Петропавловска-Камчатского. Сейф был закрыт, но не опечатан.

По его словам, внутри находились избирательные бюллетени, и то, что сейф не был опечатан – это нарушение. В избирательной комиссии Камчатского края прокомментировали видео. По словам Инги Ирининой, в сейфе не было и не будет бюллетеней, с помощью которых проголосовали избиратели.

«Этот участок оборудован КОИБами – специальными электронными урнами для голосования. Все бюллетени хранятся в них, так как КОИБы работают в чётко установленное время - с 8:00 до 20:00. В этом сейфе хранились документы, необходимые для работы избирательной комиссии и в специальных сейф-пакетах ещё неиспользованные бланки. Все это было заперто, но не опломбировано - документы были нужны для работы, которая, как хорошо видно на записи, избирательная комиссия ещё не завершила. Так что здесь нет никаких нарушений», - сказала председатель Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.

Напомним, общественный деятель Андрей Саркисян утром 17 сентября в помещении школы 42 помешал работе волонтеров проекта «Решаем вместе» по благоустройству города.