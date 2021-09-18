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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. ​Суета вокруг сейфа: общественники нашли нарушения там, где их не было

​Суета вокруг сейфа: общественники нашли нарушения там, где их не было

12:05
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​Суета вокруг сейфа: общественники нашли нарушения там, где их не было

17 сентября в 21:30 общественный деятель Андрей Саркисян разместил в соцсетях видео, на котором показал сейф на избирательном участке № 43 Петропавловска-Камчатского. Сейф был закрыт, но не опечатан. 

По его словам, внутри находились избирательные бюллетени, и то, что сейф не был опечатан – это нарушение. В избирательной комиссии Камчатского края прокомментировали видео. По словам Инги Ирининой, в сейфе не было и не будет бюллетеней, с помощью которых проголосовали избиратели.

«Этот участок оборудован КОИБами – специальными электронными урнами для голосования. Все бюллетени хранятся в них, так как КОИБы работают в чётко установленное время - с 8:00 до 20:00. В этом сейфе хранились документы, необходимые для работы избирательной комиссии и в специальных сейф-пакетах ещё неиспользованные бланки. Все это было заперто, но не опломбировано - документы были нужны для работы, которая, как хорошо видно на записи, избирательная комиссия ещё не завершила. Так что здесь нет никаких нарушений», - сказала председатель Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.
Напомним, общественный деятель Андрей Саркисян утром 17 сентября в помещении школы 42 помешал работе волонтеров проекта «Решаем вместе» по благоустройству города.

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