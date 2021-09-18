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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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«Чистые игры» пройдут на Камчатке в рамках фестиваля «Море жизни»

12:15
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«Чистые игры» пройдут на Камчатке в рамках фестиваля «Море жизни»
Экологические соревнования состоятся 25 сентября.
«Приглашаем камчатцев 25 сентября в 11.00 принять участие в экологическом соревновании «Чистые игры». Игры пройдут на Сухой речке, у подножия вулкана Авачинский. Ближайший ориентир – остановка «Дачный рынок» на 25 км. В этот раз игры пройдут в рамках экологического фестиваля "Море жизни", а также Кубка чистоты России, где, помимо Камчатки, участвуют порядка 40 городов. Напомню, что одна из главных целей проекта – очищение природных территорий от мусора. Соревнование проводится между командами», - сказал организатор акции Леонид Завьялов.
Для участия в мероприятии необходимо собрать команду из 3-4-х человек и зарегистрировать ее. Сделать это можно непосредственно перед соревнованиями или заранее по телефону (Whatsap/Telegram) +7 914 021-89-13.
Добавим, мероприятие проводится при поддержке министерства жилищного хозяйства, министерства природных ресурсов и экологии, комитета по благоустройству ПКГО и Ресурсного центра добровольчества Камчатского края.
Напомним, «Чистые Игры» - это командные соревнования по очистке природных территорий от мусора. Кроме того, это увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. В рамках одной игры собирается в среднем от одной до трех тонн мусора.
чистые игрылеонид завьялов
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