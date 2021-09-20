​Выборы в краевой парламент: более 34 процентов избирателей проголосовали за «Единую Россию»

Эти данные предоставила Камчатская краевая избирательная комиссия после обработки 58,86 процента протоколов.

Председатель краевого избиркома Инга Иринина отметила, что в выборах депутатов в Законодательное собрание Камчатского края участвовало семь партий.

«В соответствии с предварительными результатами среди политических партий, которые принимали участие в выборах депутатов Законодательного собрания Камчатского края по единому краевому избирательному округу, голоса распределились следующим образом: на первом месте политическая партия «Единая Россия» - 34,18% голосов избирателей, на втором месте КПРФ - 23,5 3% голосов, на третьем месте политическая партия ЛДПР - 11,74% голосов», - сказала Инга Иринина.

Четвертое место на данный занимает партия «Новые люди», за нее проголосовало 10,37% камчатцев, пришедших на избирательные участки. На пятом месте расположилась политическая партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», набравшая 8,57 процентов голосов избирателей. Шестое место у партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», за нее свои голоса отдали 5,21% избирателей.

«Поскольку обработано чуть больше половины протоколов участковых избирательных комиссий, пока сложно судить о предварительном распределении мандатов, но на данный момент представители шести партий имеют возможность войти в наш законодательный орган. В соответствии с законодательством, если партия набирает 5% голосов избирателей, то, соответственно, получает по одному мандату», - пояснила председатель избиркома.

Напомним, голосование в России проходило 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирали депутатов Государственной думы, Законодательного собрания региона, также прошли 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.