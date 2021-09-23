​Большая помощь Камчатке от маленькой бригады

Мария ВЛАДИМИРОВА

Всего за три дня в начале сентября небольшая бригада ветеринарных врачей из Новосибирска сделала для Камчатки великое дело: три хирурга и четыре обученных волонтера абсолютно бесплатно стерилизовали 288 собак и кошек – и безнадзорных, и принадлежащих малоимущим гражданам.

На Камчатке акцию организовали волонтеры из зоозащитной общественной организации КРОО «Доброе сердце» при поддержке правительства Камчатского края. А проводили безвозмездные операции специалисты новосибирской благотворительной организации «База реабилитации животных».

Агентство по ветеринарии региона обеспечило участие камчатских специалистов в качестве добровольных помощников. Они смогли поучаствовать в мастер-классе по проведению операции по стерилизации по усовершенствованной методике: вместо часа на операцию требуются 17 минут. Участвовать в мастер-классах в качестве ассистентов приехали ветеринары со всего Камчатского края.

«На бесплатную процедуру было записано больше 400 собак и кошек, – рассказал руководитель агентства по ветеринарии края Артем Никитин. – Всех животных записали в листы ожидания, и во время следующих акций хозяева вместе с животными будут приглашены. Ближайшая акция запланирована на День стерилизации животных, который пройдет в конце зимы».

Глава агентства признает: новосибирские врачи принесли огромную пользу Камчатке. «Мы поняли, что у населения есть колоссальная потребность в безвозмездных услугах по стерилизации. Не все могут оплатить такую операцию, но радует тот факт, что люди осознают необходимость в ней. Это очень важный элемент ответственного отношения к своим питомцам», – уверен Артем Никитин.

Он не сомневается: самый главный эффект работы новосибирских специалистов в том, что стерилизацией 288 животных удалось предотвратить рождение только в этом году минимум 800 щенков и котят, которые вряд ли обрели бы хозяев, появившись на свет, и произвели бы в дальнейшем никому не нужное потомство.

Смогут ли продолжить дело новосибирцев камчатские ветеринары?

«Врачи государственной ветеринарной клиники многофункциональны и очень загружены плановой работой, – говорит Артем Никитин. – На них – и мероприятия по профилактике опасных заболеваний сельхозживотных, и медсанэкспертиза продукции, поэтому замкнуться исключительно на стерилизации для них физически невозможно. А ветеринары-волонтеры из Новосибирска занимаются исключительно этой проблемой. Они максимально рационализировали процедуру стерилизации, что и показали нашим специалистам. При этом мы для себя отметили, что наши специалисты обладают достаточными навыками для проведения аналогичных операций, но многим моментам научились дополнительно. Ветеринары частных клиник Камчатки взаимодействуют с камчатскими волонтерами, проводят стерилизацию на безвозмездной основе или со значительными скидками. Но массовые операции, которые провели новосибирцы, для нас пока не характерны. Врачи государственной клиники делают операции со скидками для населения, исходя из наших ресурсов, выделенных из бюджета и доведенных до каждого муниципального образования. В рамках госфинансирования в год в Петропавловске стерилизуются 1 100 животных, сопоставимая цифра в Елизовском районе. Сюда добавляется деятельность зоозащитной организации и личная инициатива граждан. Сейчас наши врачи думают над тем, как организовать акцию, подобную той, что провели новосибирские ветеринары, в отдаленных районах Камчатки».

«На стерилизации нельзя зарабатывать»

Хирург-ветеринар из Новосибирска Анастасия рассказала, что в своем городе специалисты «Базы реабилитации животных» каждый месяц бесплатно стерилизуют по 200 животных, при этом работают в клиниках, лечат кошек, собак, других домашних питомцев. Операции на Камчатке, которых удалось сделать больше запланированного, они провели при поддержке Фонда президентских грантов. А дорогу к нам ветеринарам-волонтерам оплатил спонсор, и это был не камчатский предприниматель.

Здесь новосибирцы посетили елизовский приют для безнадзорных животных. «Мотивации работать там у ветеринаров нет, – считает Анастасия. – Мы почувствовали, что эта деятельность не особенно поощряется. Но большего увидеть не удалось: нам не проводили экскурсию, от нас все прятали».

Новосибирские ветврачи надеются еще не раз вернуться на Камчатку, чтобы вновь поделиться своими знаниями и опытом и провести операции.

«Главное, чтобы наши, камчатские ветеринары поняли: нельзя зарабатывать на стерилизации, это не та услуга, на которой нужно зарабатывать ветеринарной клинике, – уверена член региональной зоозащитной организации «Доброе сердце» Екатерина. – Только стерилизация способна предотвратить появление огромного количества бездомных животных. Ведь все они – это выброшенные коробочки с котятами и щенками от домашних питомцев, потому что рожденные на улице щенки и котята чаще всего погибают сразу. Стерилизовать нужно и домашних, и бездомных животных на безвозмездной основе, и привлечь к этому население любым способом».

В Петропавловске новосибирские ветврачи побывали в приютах для кошек «Котофеево» и «Оберег». «Условия, в которых приходится работать девочкам, просто ужасны. Видно, что для животных волонтеры создают максимально комфортные условия, но сами помещения, за аренду которых приходится платить огромные деньги, не выдерживают никакой критики. Жаль, что власти этого не видят. Девочки – молодцы, им нужно помочь, и у вас все наладится», – считает волонтер Анастасия. И недавно подоспела хорошая новость: власти пообещали помощь кошачьим приютам подобрать просторное отапливаемое помещение, а также привлечь спонсоров, которых сегодня очень не хватает.

Справка

Стерилизация полезна и необходима в случаях, если хозяева не планируют заниматься разведением животных. Стерилизация предупреждает болезни мочеполовой системы животных, различные воспалительные и онкологические заболевания. Но в первую очередь стерилизация исключает появление нежелательного потомства, которое может пополнять популяцию животных без владельцев на улицах.