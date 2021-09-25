​Программа социальных туров для пенсионеров Камчатки в 2021 году продлена до декабря

До конца года ещё свыше 3400 камчатцев старшего возраста примут участие в губернаторском проекте «Город для жизни» и бесплатно посетят горячие источники.

Почти 3200 пенсионеров уже приняли участие в социальных турах. Проект востребован, поэтому было принято решение продлить его до середины декабря, сообщили в министерстве социального благополучия и семейной политики края.

«В этом году расширился список поездок для старшего поколения, теперь можно поехать в Зеленовские озерки, на Апачинские термальные источники, в Начикинский бассейн, Малки. Участниками проекта стали не только жители краевой столицы, но и Елизовского района и Вилючинска. В туры к горячим источникам пенсионеры отправляются на комфортабельных автобусах в сопровождении волонтёров. Только в августе и первой половине сентября в проекте приняло участие 2427 жителей Петропавловска, 357 пенсионеров Елизовского района, 294 вилючинца. С середины сентября в проекте приняли участие 113 человек из Петропавловска-Камчатского, а до 15 декабря такая возможность будет предоставлена ещё более 3400 камчатцам старшего возраста, в том числе проживающим в домах-интернатах», — рассказала заместитель министра социального благополучия и семейной политики края Кира Сафронова.

Она также отметила, что в настоящее время пенсионеры Петропавловска-Камчатского выезжают на базы отдыха в паратунской зоне два раза в неделю. До конца года ещё 1650 жителей краевой столицы смогут принять участие в проекте. 1200 пенсионеров Елизовского района посетят Апачинские источники, базу отдыха «Малки», Начикинский бассейн и базу отдыха «Зеленовские озерки». 560 пожилых жителей Вилючинска в рамках социальных туров смогут отдохнуть в Апачинских термальных источниках и в санатории «Начикинский». Во время поездок для них будут организованы оздоровительные процедуры и горячее питание.

Записаться на социальный тур можно по телефонам: 8 (415 2) 42-34-14 (Петропавловск-Камчатский), 8 (415 31) 7-12-55 (Елизовский район), 8 (415 35) 3-08-20 (Вилючинск).

Напомним, разработать программу соцтуров для камчатских пенсионеров в 2020 году поручил глава региона Владимир Солодов. Организацией туров для жителей Петропавловска-Камчатского занимались депутаты Городской думы ПКГО и Законодательного собрания региона при поддержке министерства социального развития и труда Камчатского края.