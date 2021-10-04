​Парк «Кораблик» построили в посёлке Крутогоровском

В поселке Крутогоровском Соболевского муниципального района обустроена территория для отдыха жителей - парк «Кораблик».

В регионе продолжается реализация проекта «Решаем вместе». В рамках проекта камчатцы выбрали значимые объекты, которые будут построены в их населенном пункте.

«В рамках проекта в Крутогоровском произведены планировка и очистка площадки, отсыпка песчано-гравийной смесью, установка скамеек, монтаж парковых светильников, укладка тротуарной плитки, устройство ограждения из деревянных стоек с натянутым канатом, установка конструкций и окраска их в тематический цвет парка «Кораблик».

На реализацию данного проекта израсходовано порядка 7,2 миллионов рублей, из которых 3 миллиона рублей было выделено из краевого бюджета, а оставшаяся часть была добавлена из местного бюджета. Площадь участка благоустройства составляет 600 кв.м.», - рассказали в министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края.

Напомним, в этом году будет построено 75 объектов: 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный павильон.

В сентябре 2021 года жители края проголосовали за объекты, которые будет реализованы в 2022 году. По итогам голосования было отобрано 84 объекта в 73 населенных пунктах Камчатского края. В следующем году будет построено 26 мест для отдыха, 26 спортивных объектов, 14 детских площадок, 12 объектов по благоустройству придомовой территории, 2 модульные бани и 4 знаковых памятных объекта.