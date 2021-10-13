​Первую очередь Озерновского ГМК готовятся ввести в эксплуатацию

АО «Сибирский горно-металлургический альянс» нацелено в первом квартале 2022 года сдать первую очередь горно-металлургического комбината как объекта законченного строительства. И приступить к возведению второй очереди ГМК.

Горно-металлургический комбинат, расположенный в Карагинском районе Камчатки, посетили заместитель председателя правительства края Роман Василевский и министр природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков. Они осмотрели карьер Озерновского месторождения, золотоизвлекательную фабрику, хвостохранилище и вахтовый поселок, а также пообщались с работниками предприятия. На данный момент на месторождении трудится порядка 400 человек.

«Впечатления от посещения месторождения у меня положительные, но предприятию еще многое предстоит сделать в своей работе, так как месторождение молодое с точки зрения его освоения и развития. Вместе с тем могу отметить, что уже проделан большой объем работы. В штате есть как молодые специалисты, так и опытные работники, много приезжих из других регионов России. Люди заинтересованы в том, чтобы предприятие развивалось, это радует», – сказал Роман Василевский.

Строительство Озерновского ГМК включено в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Распоряжением Правительства РФ инвестиционный проект признан приоритетным для развития федерального округа с выделением двух очередей строительства: 140 и 600 тыс. тонн руды в год. Благодаря этому из бюджета страны была выделена субсидия в размере 758,4 млн руб. на строительство подъездного пути к месторождению. Дорога Лызык – Озерновское протяженностью 62 км была построена в 2018 году.

«В целях реализации первого этапа проекта уже построена золотоизвлекательная фабрика, сейчас осуществляется ее ввод в эксплуатацию. Много внимания компания уделяет инфраструктуре в вахтовом поселке, построены общежитие и бытовой корпус, в составе которого имеются медпункт, столовая и вспомогательные помещения. Компания нацелена на сдачу в первом квартале 2022 года первой очереди горно-металлургического комбината как объекта законченного строительства. Кроме того, в следующем году мы приступим к возведению второй очереди ГМК, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году», – объяснил исполнительный директор АО «Сибирский горно-металлургический альянс» (АО «СиГМА») Александр Тулупцов.

Дальнейшее развитие предприятия связано с реализацией прогнозного потенциала Озерновского рудного поля, позволяющего повысить объем золотодобычи до 5 тонн и более золота в год.

В 2020 году АО «СиГМА» переутвердило в ГКЗ РФ запасы месторождения в количестве 42 тонн золота.