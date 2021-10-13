​Социальный контракт: реальная помощь для тех, кому трудно

Жителей Петропавловска-Камчатского приглашают получить государственную помощь, заключив социальный контракт.

Горожане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить государственную помощь, заключив социальный контракт. Такую возможность предоставляет программа государственной социальной помощи малоимущим гражданам, которая действует на территории Камчатского края и в Петропавловске-Камчатском в частности.

Порядок заключения социального контракта разъяснила начальник отдела по предоставлению социальных услуг управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Ирина Вервейко.

Что такое социальный контракт?

Социальный контракт – это соглашение между органом власти и гражданином. Его цель – оказание помощи для выхода из трудной жизненной ситуации, которая сложилась в данный момент у семьи или у одиноко проживающего гражданина. Претенденты – граждане или семьи, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума.

Услуга в виде социальных контрактов для муниципалитета новая, и не только на Камчатке. Проект – пилотный. Это переданные нам госполномочия. На Дальнем Востоке работа только начинается.

В каких случаях оказывается помощь?

Первый случай – это поиск работы. Ситуации, когда по каким-то причинам гражданин потерял работу или не может ее найти.

Второе – это осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Если гражданин решил начать свое дело, то мы ему в этом поможем.

Третье направление – ведение личного подсобного хозяйства.

Четвертое – осуществление иных мероприятий для преодоления трудной жизненной ситуации. К примеру, если многодетная семья испытывает трудности в подготовке детей к школе, не может закупить школьные принадлежности, одежду. Или речь идет о каком-то стихийном бедствии, когда имущество пострадало от пожара, наводнения и т. д.

Какого характера помощь?

Помощь заявителям оказывается в материальном выражении.

Для развития индивидуальной предпринимательской деятельности это единовременная выплата в размере 250 000 рублей.

На поиск работы выплачивается ежемесячная сумма в размере установленного прожиточного минимума для трудоспособного населения, на сегодняшний день это 22 851 рубль (постоянная годовая величина).

Соответственно, на иные мероприятия выплаты осуществляются также ежемесячно либо в зависимости от того, на что претендует человек. Мы можем предоставить эту выплату и единовременно.

Для индивидуальной предпринимательской деятельности социальный контракт может заключаться на год или меньше. Относительно иных мероприятий – не более 6 месяцев, может быть, меньше, в зависимости от того, на что претендует заявитель.

Мы учитываем конкретные обстоятельства и, конечно, помогаем при составлении программы социальной адаптации.

Отчитываться нужно?

Да. После того как заключается социальный контракт, получатель отчитывается о проведении мероприятий, отраженных в социальном контракте. Все это проговаривается с заявителем и прописывается поэтапно в программе социальной адаптации, включая сроки.

Порядок действий

Если заявитель посчитал, что он может получить помощь по какому-либо направлению, ему необходимо обратиться в отдел по предоставлению социальных услуг управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Предварительную консультацию можно получить по телефону 30-31-00 (добавочный 1782, 1783,1784), а затем записаться на прием. На консультации заявителю сообщат, какой пакет документов необходимо собрать.

Как долго ждать помощи?

На предоставление этой услуги отводится 30 календарных дней. В течение месяца, как правило, все это решается.

Кем принимается решение одобрить или отказать?

Решение принимается коллегиально на заседании межведомственной комиссии, в которую входят представители городской думы ПКГО, службы занятости, управления экономического развития и предпринимательства, управления образования и специалисты нашего отдела. Председательствует заместитель главы администрации – начальник управления образования администрации города Грант Шайгородский.

Комиссия принимает решение заключить социальный контракт, отказать в его заключении либо направить на доработку.

Может ли заявитель обратиться повторно?

Да, такая возможность есть. Вид помощи не единовременный. В каждом конкретном случае решение снова будет принимать комиссия.

Кто стал первым получателем госпомощи в виде социального контракта?

Первый социальный контракт подписал заявитель, который обратился за поддержкой в связи с открытием индивидуальной предпринимательской деятельности (пошив и реставрация одежды). Сумма уже выплачена.

Второй социальный контракт подписан заявителем на преодоление трудной жизненной ситуации.

Приглашаем заинтересованных жителей Петропавловска-Камчатского за государственной помощью путем заключения социального контракта.

Информацию также можно получить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по ссылке: pkgo.ru/region/sotsialnyy-kontrakt.